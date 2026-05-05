Panamá Entrevistas -

Panamá acogerá el Congreso Mundial de Zonas Francas del 12 al 15 de mayo

El Congreso Mundial de Zonas Francas se desarrollará en Panamá del 12 al 15 de mayo, y contará con la presencia de líderes de gobiernos, organismos multilaterales y ejecutivos de empresas, indicó el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango. Señaló que este evento representa la plataforma más importante en el mundo de las zonas francas y colocará a Panamá en la lupa del sector logístico y comercial.