Crean el primer hígado en un chip de Latinoamérica

Un grupo de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolló el primer “ hígado en un chip ” de Latinoamérica, un dispositivo en miniatura que replica funciones clave del órgano humano y permitirá evaluar medicamentos con mayor precisión, bajo estándares comparables a los utilizados por la industria farmacéutica en Estados Unidos y Europa.

El proyecto fue realizado por el Laboratorio de Mecanobiología de la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM y representa un avance de investigación científica avanzada, explicó Genaro Vázquez Victorio, profesor del Departamento de Física y jefe del laboratorio, en un comunicado oficial.

¿Por qué el hígado es clave para probar medicamentos?

El hígado cumple funciones esenciales en el organismo humano, como:

Control de los niveles de azúcar en la sangre

Metabolismo de hormonas

Eliminación de desechos y toxinas

Por esta razón, es el primer órgano que procesa los fármacos que ingresan al cuerpo, lo que lo convierte en un modelo central para la evaluación de nuevos medicamentos.

"Es la primera evaluación de la función de un nuevo fármaco antes de pasar a otros órganos como corazón, pulmón o riñón", explicó Vázquez Victorio.

Un órgano en miniatura con tecnología de punta

El “hígado en un chip” es un dispositivo microfluídico fabricado con tecnologías similares a las utilizadas en la producción de celulares y equipos electrónicos.

A partir de principios de mecanobiología, el equipo diseñó un sistema que reproduce condiciones físicas y químicas cercanas a las de un órgano real, permitiendo que las células “se sientan como en casa” y funcionen de manera más natural.

Los resultados de la investigación fueron publicados recientemente en la revista científica Advanced Healthcare Materials.

Un protocolo replicable para otros laboratorios

De acuerdo con los investigadores, uno de los mayores logros del proyecto es que el equipo mexicano consiguió establecer un protocolo accesible y replicable, lo que permitirá que otros laboratorios alcancen niveles de funcionalidad comparables a plataformas internacionales, sin depender de tecnologías excesivamente costosas.

Más de tres años de retos científicos

El desarrollo del hígado en un chip tomó más de tres años y enfrentó desafíos clave, especialmente lograr que las células se adhirieran al dispositivo y se mantuvieran vivas por periodos prolongados.

Tras múltiples ensayos, el equipo logró que los cultivos celulares permanecieran funcionales durante varias semanas, un avance significativo frente a intentos previos donde las células morían o se desprendían en pocos días.

Ciencia latinoamericana con proyección global

El proyecto fue encabezado por la investigadora Mitzi Pérez Calixto, primera autora del artículo, junto a un equipo multidisciplinario de científicos mexicanos y extranjeros. Contó con el respaldo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), así como con becas posdoctorales y de movilidad internacional.

A partir de este avance, el grupo de la UNAM ya trabaja en el desarrollo de un “pulmón en un chip” y un “riñón en un chip”, además de preparar un modelo de hígado graso, una enfermedad que podría afectar hasta a la mitad de la población mundial en los próximos años.

Según Vázquez Victorio, estas tecnologías serán clave en el futuro cercano, ya que agencias regulatorias internacionales prevén sustituir progresivamente las pruebas en animales por modelos en chip hacia el final de esta década.

FUENTE: EFE