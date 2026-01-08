Anuncian jornada de adopción de mascotas este domingo en el Parque Omar

La “Misión Patitas”, iniciativa del Despacho de la Primera Dama, realizará este domingo 11 de enero una jornada de adopción de mascotas en el Parque Omar, en la ciudad de Panamá.

La actividad se desarrollará en horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., con el objetivo de promover la adopción responsable y brindar una segunda oportunidad a perros y gatos que buscan un hogar.

“Misión Patitas” realizará jornada de adopción de mascotas este domingo en el Parque Omar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2009294957614338440?s=20&partner=&hide_thread=false Este domingo 11 de enero la "Misión Patitas" del Despacho de la @PrimeraDamaPma realizará una jornada de adopción de mascotas en el Parque Omar, en horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m..



Por cada adopción se entregará un kit de alimentación totalmente gratis, para iniciar esta etapa… pic.twitter.com/nEfQ32pGa8 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 8, 2026

Como incentivo para las familias que decidan adoptar, los organizadores informaron que por cada adopción se entregará un kit de alimentación totalmente gratis, diseñado para apoyar el inicio de esta nueva etapa y garantizar el bienestar de las mascotas.

La jornada forma parte de los programas sociales impulsados por el Despacho de la Primera Dama, enfocados en el bienestar animal, la concienciación ciudadana y la reducción del abandono de mascotas en el país.

Las autoridades invitan a la población a asistir, conocer a los animales disponibles y sumarse a esta iniciativa solidaria que combina amor, responsabilidad y compromiso.