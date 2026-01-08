MICI impulsa coordinación interinstitucional para fortalecer el sello Hecho en Panamá.

En el marco de la reunión de la Junta Directiva de la Comisión Coordinadora de las Industrias Creativas y Culturales (CCICC), el Ministerio de Comercio e Industrias ( MICI ) reiteró que el sello Hecho en Panamá continúa en ejecución y se fortalece como una herramienta clave del Estado para respaldar la producción nacional y articular esfuerzos entre las distintas instituciones gubernamentales.

Durante su intervención, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, subrayó que el enfoque actual del sello está en su consolidación y uso coherente a nivel interinstitucional, como parte de una política pública que avanza de manera continua y que tiene un impacto directo en la actividad económica del país.

“Hecho en Panamá no es una iniciativa puntual ni una acción aislada. Es una política pública que sigue en ejecución y que requiere que el Estado trabaje alineado para que su uso tenga un impacto real sobre la producción nacional”, señaló Moltó.

El ministro explicó que el sello, creado mediante la Ley 112 de 2019 y reglamentado por el Decreto Ejecutivo No. 84 de 2021, permite identificar y respaldar productos que se producen, se transforman o se crean en Panamá, con reglas claras y criterios institucionales que fortalecen la confianza de los consumidores y los mercados.

En este contexto, Moltó destacó el vínculo directo entre el sello Hecho en Panamá y el desarrollo de la economía creativa, un sector que hoy representa aproximadamente el 6,8% de la actividad económica nacional y que se consolida como una de las principales fuentes de valor agregado, innovación y generación de empleo en el país.

“La economía creativa ya es un motor económico del país. Hecho en Panamá permite ordenar, visibilizar y respaldar ese talento y ese trabajo creativo como parte del desarrollo productivo nacional”, afirmó el ministro.

La economía creativa panameña incluye actividades como el diseño, la artesanía, las industrias culturales, el audiovisual, la música, la moda y otros contenidos creativos que aportan valor económico, fortalecen la identidad nacional y amplían las oportunidades de inserción en mercados nacionales e internacionales. La normativa vigente permite que estos productos creativos utilicen el sello, siempre que su origen panameño sea verificable.

El ministro enfatizó que espacios de coordinación como la CCICC son fundamentales para avanzar en la alineación institucional y garantizar que el sello Hecho en Panamá se utilice de forma consistente en los distintos programas, plataformas y acciones del Estado vinculadas al desarrollo productivo.

“Cuando las instituciones usan una misma herramienta, el impacto se multiplica. Hecho en Panamá nos permite hablar un mismo lenguaje como Estado para respaldar lo que Panamá produce y crea”, puntualizó Moltó.

La reunión estuvo presidida por la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, quien explicó cómo la economía creativa incide en el desarrollo nacional.

Se informó que, en la implementación de la Economía Creativa en las comunidades, se identificaron 38 proyectos a nivel de los gobiernos locales, a través de la Autoridad Nacional de Descentralización en coordinación con Economía Creativa del Ministerio de Cultura, que desarrollan productos turísticos e identifican las riquezas de los territorios.

La junta directiva está integrada por ministros de Estado, directores de instituciones y miembros de los gobiernos locales, quienes hicieron una actualización del trabajo realizado por las comisiones.