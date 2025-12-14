Ministro del MICI, Julio Moltó habla sobre regalías de la mina Cobre Panamá

El Estado panameño recibió B/.29 millones en regalías por la venta de 122,000 toneladas de concentrado de cobre que se encontraban almacenadas en la mina ubicada en Donoso, informó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

De acuerdo con el titular del MICI, el pago corresponde al valor real obtenido tras el procesamiento del material, y se realizó conforme a los mecanismos legales establecidos.

"El Estado y el gobierno del presidente José Raúl Mulino no pretenden trabajar sobre este tipo de cosas con ilegalidades", afirmó Moltó, quien subrayó que todas las decisiones relacionadas con la mina se darán a conocer con total transparencia.

Regalías irán exclusivamente a obras sociales

"El Estado y el gobierno del presidente José Raúl Mulino no pretenden trabajar sobre este tipo de cosas con ilegalidades", el ministro de Comercio e Industrias, Julio @moltojulio, señala que darán a conocer con transparencia las decisiones que se tomen con relación a la mina. pic.twitter.com/GJjkZFcgWq — Telemetro Reporta (@TReporta) December 14, 2025

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que los casi 30 millones de dólares recibidos en regalías serán destinados exclusivamente a obras sociales.

"Los 30 millones de dólares de la mina que nos pagaron en regalías por el material que se mandó para los mercados, serán dedicados exclusivamente para obras sociales. No va un dólar de esa plata para ningún otro lado", aseguró el mandatario.

Mulino detalló que los fondos serán utilizados para:

Hospitales y pago de compromisos hospitalarios

Centros de salud

Proyectos de agua potable

Otras obras sociales prioritarias del Gobierno

Inversión pública y generación de empleo en 2026

El presidente también reiteró que el Gobierno mantiene una inversión superior a los 11 millones de dólares en obras de infraestructura, lo que permitirá generar empleos a partir de 2026.

“Nos preparamos para cerrar el año con éxito, con números en positivo, con un déficit controlado y con finanzas en orden, arrancando el presupuesto de 2026 con mucha esperanza por todo el dinero que se va a dedicar a obras sociales”, señaló Mulino.