Venta de concentrado de cobre de la mina generó regalías para el Estado por B/.29 millones

La venta de más de 122 mil toneladas de concentrado de cobre que se encontraban almacenadas en la mina en Donoso, generó regalías para el Estado por 29 millones de dólares, y serán destinados para obras de infraestructura en las comunidades de Omar Torrijos, Donoso y La Pintada, así lo anunció este miércoles el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó.