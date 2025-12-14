SENAN decomisa 3,205 paquetes de presunta droga en puerto de Colón

Personal del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) logró el decomiso de 3,205 paquetes de presunta sustancia ilícita, los cuales se encontraban ocultos dentro de un contenedor en tránsito por Panamá, durante una operación realizada en una terminal portuaria de la provincia de Colón.
Las autoridades indicaron que la carga fue detectada mediante inspecciones de rutina y análisis de riesgo, lo que permitió ubicar los paquetes ocultos dentro del contenedor antes de que continuara su destino final.
Investigación en curso por el SENAN
El SENAN informó que el caso fue puesto a órdenes del Ministerio Público, que dará inicio a las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia de la droga y posibles responsables.
La institución reiteró su compromiso de reforzar las operaciones marítimas y portuarias, en coordinación con otras entidades de seguridad, para evitar el uso de las plataformas logísticas del país para actividades ilícitas.