Decretan detención provisional por doble homicidio de teniente y civil en Caimitillo

Un juez de garantías ordenó la detención provisional del principal cómplice vinculado a un doble homicidio, hecho criminal que incluyó la muerte de un agente de la fuerza pública, confirmaron fuentes judiciales.

Ordenan detención provisional al principal cómplice

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el objetivo del ataque era un civil que se encontraba cumpliendo trabajo comunitario al momento del hecho. Las autoridades revelaron que los atacantes se movilizaban en una motocicleta equipada con GPS, lo que ha permitido reforzar varias líneas de investigación.

El presunto conductor de la moto que transportó al sicario que acabó con la vida de dos personas el pasado viernes en Caimitillo, entre ellos, un agente policial, brindó declaraciones en una audiencia de solicitudes múltiples. pic.twitter.com/Do1JbJBQoj — Telemetro Reporta (@TReporta) December 14, 2025

Uno de los implicados indicó durante las diligencias que la orden para cometer el crimen habría sido emitida desde un centro penitenciario, elemento que ahora es clave dentro del proceso penal y que ha sido remitido a las instancias correspondientes para ampliar la investigación.

Paradero del sicario sigue siendo desconocido

El Ministerio Público informó que Eduardo Sánchez, señalado como uno de los autores materiales del crimen, no mantiene familiares en el país, lo que ha dificultado su localización. Hasta el momento, el paradero del sicario sigue siendo desconocido, por lo que se mantienen activas las labores de búsqueda a nivel nacional.

Las autoridades reiteraron que este caso se investiga como homicidio doloso agravado, y no descartan nuevas aprehensiones conforme avancen las diligencias judiciales.