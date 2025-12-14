Panamá Nacionales -  14 de diciembre de 2025 - 18:18

Decretan detención provisional por doble homicidio de teniente y civil en Caimitillo

Ordenan detención provisional al principal cómplice de un doble homicidio que incluyó a un Policía. La orden habría salido desde una cárcel.

Noemí Ruíz
Un juez de garantías ordenó la detención provisional del principal cómplice vinculado a un doble homicidio, hecho criminal que incluyó la muerte de un agente de la fuerza pública, confirmaron fuentes judiciales.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el objetivo del ataque era un civil que se encontraba cumpliendo trabajo comunitario al momento del hecho. Las autoridades revelaron que los atacantes se movilizaban en una motocicleta equipada con GPS, lo que ha permitido reforzar varias líneas de investigación.

Uno de los implicados indicó durante las diligencias que la orden para cometer el crimen habría sido emitida desde un centro penitenciario, elemento que ahora es clave dentro del proceso penal y que ha sido remitido a las instancias correspondientes para ampliar la investigación.

Paradero del sicario sigue siendo desconocido

El Ministerio Público informó que Eduardo Sánchez, señalado como uno de los autores materiales del crimen, no mantiene familiares en el país, lo que ha dificultado su localización. Hasta el momento, el paradero del sicario sigue siendo desconocido, por lo que se mantienen activas las labores de búsqueda a nivel nacional.

Las autoridades reiteraron que este caso se investiga como homicidio doloso agravado, y no descartan nuevas aprehensiones conforme avancen las diligencias judiciales.

