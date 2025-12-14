120 a los 65: MIDES reanudará pagos, mira aquí los puntos de entrega del 17 al 21 de diciembre

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) informó que los pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), entre ellos 120 a los 65, se reanudarán en áreas de difícil acceso de Darién y la Comarca Emberá Wounaan, del 17 al 21 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la entidad, la reactivación del desembolso es posible luego de que se restablecieran las condiciones de seguridad necesarias para el desplazamiento del personal, lo que había obligado a una suspensión temporal del programa en estas zonas.

Puntos de pago reactivados en Darién según MIDES

Los desembolsos volverán a realizarse en los corregimientos de:

Camogantí

Río Congo

Paya

Púcuro

Tucutí

Jaqué

Puerto Piña

Yape

Boca de Cupé

Sambú

Taimatí

Garachiné

Puntos habilitados en la Comarca Emberá Wounaan

En el caso de la Comarca Emberá Wounaan, el MIDES detalló que los pagos se efectuarán en los siguientes corregimientos:

Manuel Ortega

Cirilo Gaynora

Río Sábalo

Jingurudó

El ministerio reiteró su compromiso de garantizar el acceso a los programas sociales a las familias en condición de vulnerabilidad, especialmente en regiones de difícil acceso, y agradeció la paciencia y comprensión de las comunidades durante el período de suspensión.