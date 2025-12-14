Teletón 20-30 supera la meta 2025 y recauda más de $2.4 millones para centro prenatal en el Santo Tomás

La Teletón 20-30 Panamá 2025 cerró su jornada solidaria realizada el viernes y sábado con una recaudación total de $2,417,385.19, superando la meta inicial de $2,000,020.30.

Los fondos recaudados serán destinados a la creación de un Centro de Diagnóstico Prenatal de alta tecnología en la Sala de Maternidad del Hospital Santo Tomás, uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por la organización en sus 40 años de historia.

Teletón 20-30: Un esfuerzo solidario a nivel nacional

El evento reunió a donantes, voluntarios, artistas, empresas y medios de comunicación, en una jornada marcada por la solidaridad y el compromiso social, lo que permitió alcanzar y superar el objetivo planteado para este año.

El compromiso de Corporación MEDCOM, refleja una visión clara de apoyo social y trabajo conjunto.

Gracias por ser parte de esta gran causa.



— Teletón 20-30 (@teleton2030) December 13, 2025

De acuerdo con la Teletón 20-30, el nuevo centro permitirá detectar y tratar de manera temprana diversas discapacidades antes del nacimiento, como la espina bífida, contribuyendo a salvar vidas y a mejorar de forma significativa la atención médica prenatal en Panamá.

Tecnología, capacitación y atención integral

El proyecto contempla:

La adquisición de equipos médicos de última generación

La capacitación especializada del personal médico

La implementación de diagnósticos oportunos y atención prenatal integral

Estas acciones buscan garantizar un servicio de excelencia para miles de madres y bebés en el país.

40 años de impacto social

Esta no es una cifra simbólica.

Es una meta concreta, medible y necesaria.



Cada balboa recaudado tiene destino, impacto y propósito.

Se convierte en equipos, atención médica y rehabilitación que sí llega donde se necesita.



Aquí estamos, dando 40 veces más amor. — Teletón 20-30 (@teleton2030) December 13, 2025

"La Teletón 20-30 agradece profundamente a cada donante, patrocinador, voluntario, artistas, medios de comunicación y a todo el pueblo panameño, quienes demostraron una vez más que cuando Panamá se une, el amor se multiplica", expresó la organización.

En 2024, la Teletón respaldó el fortalecimiento de los servicios del Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, tras alcanzar una recaudación de $2,607,024.89, reafirmando su impacto sostenido en el sistema de salud pública.