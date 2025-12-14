Teletón 20-30 supera la meta 2025 y recauda más de $2.4 millones para centro prenatal en el Santo Tomás

La Teletón 20-30 Panamá 2025 cerró su jornada solidaria realizada el viernes y sábado con una recaudación total de $2,417,385.19, superando la meta inicial de $2,000,020.30.
Los fondos recaudados serán destinados a la creación de un Centro de Diagnóstico Prenatal de alta tecnología en la Sala de Maternidad del Hospital Santo Tomás, uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por la organización en sus 40 años de historia.
Teletón 20-30: Un esfuerzo solidario a nivel nacional
El evento reunió a donantes, voluntarios, artistas, empresas y medios de comunicación, en una jornada marcada por la solidaridad y el compromiso social, lo que permitió alcanzar y superar el objetivo planteado para este año.
De acuerdo con la Teletón 20-30, el nuevo centro permitirá detectar y tratar de manera temprana diversas discapacidades antes del nacimiento, como la espina bífida, contribuyendo a salvar vidas y a mejorar de forma significativa la atención médica prenatal en Panamá.
Tecnología, capacitación y atención integral
El proyecto contempla:
- La adquisición de equipos médicos de última generación
- La capacitación especializada del personal médico
- La implementación de diagnósticos oportunos y atención prenatal integral
Estas acciones buscan garantizar un servicio de excelencia para miles de madres y bebés en el país.
40 años de impacto social
En 2024, la Teletón respaldó el fortalecimiento de los servicios del Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, tras alcanzar una recaudación de $2,607,024.89, reafirmando su impacto sostenido en el sistema de salud pública.