Minsa extiende consulta pública sobre reglamentación de dispositivos médicos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó a la ciudadanía la extensión de la consulta pública del proyecto de Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley No. 90 del 26 de diciembre de 2017, sobre dispositivos médicos y productos afines, modificada por la Ley No. 92 del 12 de septiembre de 2019.

Como parte de esta ampliación del proceso participativo, se han programado dos reuniones presenciales para presentar los avances del proyecto, atender consultas y recibir observaciones de los participantes.

Minsa amplió la consulta pública del proyecto de decreto

Las sesiones se realizarán en las siguientes fechas y horarios:

15 de enero de 2026, en el salón de reuniones José Renán Esquivel, ubicado en el lobby del Despacho Superior del Minsa, edificio 273, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.

5 de febrero de 2026, en el mismo salón y horario, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.

El Minsa reiteró que los comentarios, consultas u observaciones relacionadas con el proyecto de Decreto Ejecutivo podrán enviarse por escrito al correo electrónico [email protected], hasta el 6 de febrero de 2026.

Asimismo, la entidad recordó que el borrador del proyecto de Decreto Ejecutivo se encuentra disponible para consulta pública en su página web oficial, en la sección de normatividad, como parte de su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en la elaboración de normas que regulan el sector salud.