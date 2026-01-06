Mundial del Barrio 2026 Deportes -  7 de enero de 2026 - 06:51

Mundial del Barrio 2026 arranca beneficiando a más de 5 mil niños de Panamá

El complejo deportivo de Los Andes fue el escenario de la inauguración del Mundial del Barrio 2026, un torneo que impactará a comunidades de todo el país.

Inauguración del Mundial del Barrio 2026.

RPC
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Con fútbol, valores y espacios seguros para la niñez, el Mundial del Barrio 2026 dio inicio a su nueva edición en el complejo deportivo de Los Andes, una iniciativa que durante el verano beneficiará a 5,798 niños, niñas y adolescentes de 44 comunidades en situación de vulnerabilidad, con el respaldo de empresas privadas y aliados del deporte nacional.

Mundial del Barrio (1)
Esta iniciativa durante el verano beneficiará a 5,798 niños, niñas y adolescentes.

Mundial del Barrio 2026: más que fútbol, infunde formación y valores

El proyecto, que se desarrolla durante el verano, ofrece mucho más que competencia deportiva. A través del fútbol, los participantes reciben formación en valores, charlas motivacionales y un espacio seguro para el sano esparcimiento durante las vacaciones escolares. Los organizadores destacaron que el programa no solo busca descubrir talentos en la cancha, sino también preparar a niños y jóvenes para su futuro personal y social, fomentando disciplina, trabajo en equipo y responsabilidad.

El Mundial del Barrio se trasladará a nuevas comunidades

Este año, el torneo incorpora por primera vez equipos provenientes de comunidades cercanas a la zona minera de Donoso, incluyendo sectores de La Pintada y la costa de Colón, ampliando su alcance territorial y social. En total, la competencia se desarrolla en 44 centros deportivos a nivel nacional, impactando a miles de niños, niñas y adolescentes.

Un semillero que trasciende la cancha

Desde su creación, el Mundial del Barrio ha sido reconocido como un semillero de talentos del que han surgido jugadores que luego llegaron a ligas profesionales e incluso a la selección nacional. No obstante, los organizadores subrayan que su mayor logro es formar ciudadanos con valores, sentido de comunidad y esperanza. La jornada inaugural reunió a familias y comunidades, marcando el inicio de un verano dedicado al deporte y la convivencia.

Apoyo empresarial y compromiso social en el Mundial del Barrio

Diversas empresas privadas y patrocinadores se sumaron a esta edición del Mundial del Barrio, resaltando su compromiso con el desarrollo comunitario y la juventud. Representantes de entidades financieras, del sector minero y de marcas vinculadas al fútbol nacional coincidieron en que invertir en este tipo de iniciativas es apostar por el futuro del país, alejando a los jóvenes de entornos de riesgo y promoviendo hábitos saludables.

