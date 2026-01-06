Mundial del Barrio 2026 arranca beneficiando a más de 5 mil niños de Panamá

Con fútbol, valores y espacios seguros para la niñez, el Mundial del Barrio 2026 dio inicio a su nueva edición en el complejo deportivo de Los Andes, una iniciativa que durante el verano beneficiará a 5,798 niños, niñas y adolescentes de 44 comunidades en situación de vulnerabilidad, con el respaldo de empresas privadas y aliados del deporte nacional.

También te puede interesar: Estas son las agencias de viajes autorizadas para el Mundial 2026

Mundial del Barrio (1) Esta iniciativa durante el verano beneficiará a 5,798 niños, niñas y adolescentes. RPC

Mundial del Barrio 2026: más que fútbol, infunde formación y valores

El proyecto, que se desarrolla durante el verano, ofrece mucho más que competencia deportiva. A través del fútbol, los participantes reciben formación en valores, charlas motivacionales y un espacio seguro para el sano esparcimiento durante las vacaciones escolares. Los organizadores destacaron que el programa no solo busca descubrir talentos en la cancha, sino también preparar a niños y jóvenes para su futuro personal y social, fomentando disciplina, trabajo en equipo y responsabilidad.

El Mundial del Barrio se trasladará a nuevas comunidades

Este año, el torneo incorpora por primera vez equipos provenientes de comunidades cercanas a la zona minera de Donoso, incluyendo sectores de La Pintada y la costa de Colón, ampliando su alcance territorial y social. En total, la competencia se desarrolla en 44 centros deportivos a nivel nacional, impactando a miles de niños, niñas y adolescentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2008605821018558712?s=20&partner=&hide_thread=false El talento y la pasión por el fútbol se unieron esta mañana en el Complejo Deportivo de Los Andes, en San Miguelito, con la inauguración del Mundial del Barrio.

Una actividad que llega a todo el país este verano, gracias al apoyo de patrocinadores que buscan transmitir valores y… pic.twitter.com/OUFQ4KMTYP — Telemetro Reporta (@TReporta) January 6, 2026

Un semillero que trasciende la cancha

Desde su creación, el Mundial del Barrio ha sido reconocido como un semillero de talentos del que han surgido jugadores que luego llegaron a ligas profesionales e incluso a la selección nacional. No obstante, los organizadores subrayan que su mayor logro es formar ciudadanos con valores, sentido de comunidad y esperanza. La jornada inaugural reunió a familias y comunidades, marcando el inicio de un verano dedicado al deporte y la convivencia.

Apoyo empresarial y compromiso social en el Mundial del Barrio

Diversas empresas privadas y patrocinadores se sumaron a esta edición del Mundial del Barrio, resaltando su compromiso con el desarrollo comunitario y la juventud. Representantes de entidades financieras, del sector minero y de marcas vinculadas al fútbol nacional coincidieron en que invertir en este tipo de iniciativas es apostar por el futuro del país, alejando a los jóvenes de entornos de riesgo y promoviendo hábitos saludables.