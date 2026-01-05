Estas son las agencias de viajes autorizadas para el Mundial 2026

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) anunció el listado oficial de agencias de viajes que han solicitado de manera voluntaria la difusión de su actividad comercial, de cara al Mundial 2026, en el que Panamá participará.

La entidad indicó que este listado podrá actualizarse de forma continua, incorporando a otros agentes económicos que así lo soliciten, con el objetivo de brindar información de referencia a los consumidores.

ACODECO recordó que todos los agentes económicos deben cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 45 del 31 de octubre de 2007. En caso de que algún consumidor vea vulnerados sus derechos, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante la institución.

Asimismo, precisó que la autoridad competente para la regulación y supervisión de las agencias de viajes es la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

ACODECO mantendrá un monitoreo permanente del cumplimiento de la normativa relacionada con la publicidad, la información clara y veraz, así como las disposiciones de protección al consumidor, en el marco de sus atribuciones legales.