Presidente Mulino instala junta de CEAGRO y el sector espera resultados concretos

Con un acto en el Palacio de las Garzas, el Ejecutivo dio el primer paso institucional para el Centro de Especialidades Agropecuarias ( CEAGRO-AIP ), una iniciativa que busca fortalecer la formación técnica del sector agroalimentario.

Presidente Mulino El presidente José Raúl Mulino encabezó la sesión de instalación de la Junta Directiva del CEAGRO. TReporta

CEAGRO: instalación oficial y objetivos del proyecto

El presidente José Raúl Mulino encabezó la sesión de instalación de la Junta Directiva del CEAGRO, creado como Asociación de Interés Público para articular al Estado, la academia y el sector privado. La sede estará en la Ciudad del Saber y ofrecerá programas técnicos de dos años con un modelo 40% teórico y 60% práctico. Mulino afirmó que el país enfrenta un déficit de técnicos agropecuarios.

Estructura, formación y primeras decisiones

La Junta Directiva designó a la doctora Inés Sittón Candanedo como directora encargada y aprobó estatutos, apertura de cuentas bancarias y procesos de contratación. Según el asesor presidencial Oscar Osorio, el plan es iniciar con 100 estudiantes becados y ya existen más de 450 preinscritos. Las áreas incluirán agricultura, pecuaria, agroindustria, mecanización, gestión empresarial y tecnologías como drones. La directiva la integran nueve miembros: cinco del sector privado y cuatro del Estado.

Expectativas, vacíos y lo que queda por ver

Aunque el Gobierno presentó a CEAGRO como proyecto para modernizar el agro, no se han divulgado datos clave como presupuesto, fiscalización ni criterios públicos de selección. Tampoco se han detallado indicadores para medir impacto en empleo y productividad. La instalación marca un avance, pero su alcance se definirá con resultados. El sector espera que la apuesta se traduzca en formación efectiva, oportunidades reales y mejoras sostenibles.