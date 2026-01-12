Fundación El Caño inicia temporada de excavaciones 2026

La Fundación El Caño – Centro de Investigaciones Arqueológicas del Istmo informó que la temporada de excavaciones 2026 ha iniciado oficialmente, tras varios meses de preparación logística y técnica.

La entidad detalló que, previo al arranque de cada temporada, se realizan labores fundamentales como la revisión, reorganización y adecuación del área de almacenamiento de artefactos, trabajo a cargo de un equipo especializado.

Como parte de las actividades de esta nueva etapa, estudiantes de la Universidad de Panamá, de la carrera de Producción y Dirección de Radio, Cine y Televisión, visitaron las instalaciones de la Fundación El Caño para desarrollar un proyecto de serie documental.

Los estudiantes Ericson Cortes, Allanys Martínez, Uriel Martínez y Dyllan Cordero se encuentran captando imágenes detrás de cámaras del trabajo que realizan investigadores y estudiantes en diversos proyectos arqueológicos.

Además, realizaron entrevistas sobre las investigaciones en curso y las motivaciones que llevaron a los especialistas a elegir la antropología como profesión, así como la documentación de parte de los preparativos para la temporada de excavaciones.

La Fundación El Caño continúa posicionándose como un referente en la investigación arqueológica y la divulgación científica en Panamá, fortaleciendo además los vínculos entre la academia y el patrimonio cultural del país.