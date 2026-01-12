Revocatoria contra Paulette Thomas fracasa: solo seis firmas en 120 días

La Dirección Regional de Organización Electoral de Panamá Centro informó que concluyó el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato de la diputada Paulette Thomas , electa por libre postulación en el circuito 8-3.

Revocatoria de mandato a Paulette Thomas solo alcanzó seis firmas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010809878613221851?s=20&partner=&hide_thread=false La Dirección Regional de Organización Electoral de Panamá Centro informó que concluyó el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato de la diputada electa por libre postulación en el circuito 8-3 Paulette Thomas.



Este proceso, promovido por Rubén Darío De La… pic.twitter.com/7R7FLA8Ctb — Telemetro Reporta (@TReporta) January 12, 2026

El proceso fue promovido por Rubén Darío De La Rosa, quien fue compañero de nómina de Thomas, y solo logró seis firmas de respaldo, lo que representa apenas el 0.012 % de las 50,162 firmas requeridas para continuar con el trámite.

De acuerdo con el informe oficial, De La Rosa contaba con un plazo de 120 días para la recolección de las firmas, periodo que venció el sábado 10 de enero de 2026, sin alcanzar el mínimo exigido por la normativa electoral.

Con este resultado, el intento de revocatoria no cumple con los requisitos legales, por lo que el proceso queda sin efecto.