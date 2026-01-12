Concurso General de Becas IFARHU 2026: así debes registrarte y aplicar

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) habilitó la página para el registro del Concurso General de Becas 2026, dirigido a estudiantes que aspiren a participar en la convocatoria nacional para estudiantes distinguidos.

De acuerdo con la información oficial, el proceso de registro estará habilitado hasta el 23 de enero de 2026, periodo en el que los interesados deberán completar su inscripción a través de la plataforma digital del IFARHU.

Para registrarte al Concurso ingresa aquí: https://www.ifarhuconcurso.gob.pa/

Concurso de Becas Nacionales para Estudiantes Distinguidos

Este concurso forma parte de los programas que impulsa el IFARHU para fortalecer la formación académica y el desarrollo del capital humano panameño, brindando oportunidades de apoyo económico a estudiantes con alto rendimiento académico.

La institución recomienda a los aspirantes revisar cuidadosamente los requisitos, condiciones y pasos del proceso antes de completar su inscripción.

Preguntas frecuentes y contacto del IFARHU

El IFARHU informó que los estudiantes y acudientes pueden consultar la sección de Preguntas Frecuentes disponible en su sitio web, donde se detalla información clave sobre el concurso, requisitos y etapas del proceso.

Para consultas adicionales, la institución puso a disposición los siguientes canales de atención: