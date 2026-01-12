Concurso General de Becas IFARHU 2026: así debes registrarte y aplicar

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) habilitó la página para el registro del Concurso General de Becas 2026, dirigido a estudiantes que aspiren a participar en la convocatoria nacional para estudiantes distinguidos.
Para registrarte al Concurso ingresa aquí: https://www.ifarhuconcurso.gob.pa/
Concurso de Becas Nacionales para Estudiantes Distinguidos
Este concurso forma parte de los programas que impulsa el IFARHU para fortalecer la formación académica y el desarrollo del capital humano panameño, brindando oportunidades de apoyo económico a estudiantes con alto rendimiento académico.
La institución recomienda a los aspirantes revisar cuidadosamente los requisitos, condiciones y pasos del proceso antes de completar su inscripción.
Preguntas frecuentes y contacto del IFARHU
El IFARHU informó que los estudiantes y acudientes pueden consultar la sección de Preguntas Frecuentes disponible en su sitio web, donde se detalla información clave sobre el concurso, requisitos y etapas del proceso.
Para consultas adicionales, la institución puso a disposición los siguientes canales de atención:
- Correo: [email protected]
- Teléfonos: 502-4769 / 502-4770 / 502-4771 / 502-4772