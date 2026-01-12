MiAmbiente rescata perezoso en La Chorrera y lo liberan en área protegida de Panamá Oeste

Un perezoso de dos dedos fue rescatado por personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) tras ser hallado sobre la cerca de una residencia en el distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste.
MiAmbiente destaca manejo responsable en rescate de fauna
La entidad informó que el procedimiento se realizó de forma segura y sin contratiempos, priorizando el bienestar del ejemplar durante todo el manejo. Tras la evaluación correspondiente, el perezoso fue trasladado y liberado en su hábitat natural dentro de las áreas protegidas del Polígono de Tiro Emperador y Balboa Oeste.
MiAmbiente reiteró la importancia de reportar este tipo de casos para evitar riesgos tanto para la fauna silvestre como para las personas, y recordó que la intervención o manipulación directa de animales puede generar estrés o lesiones. El rescate se suma a las acciones de protección de especies que frecuentemente se desplazan hacia zonas residenciales por cambios en su entorno.