Caso Odebrecht: decretan receso en audiencia hasta las 2:00 p.m.

La audiencia del juicio ordinario por el caso Odebrecht fue declarada en receso hasta las 2:00 p.m., luego de que se presentaran solicitudes de acuerdos de pena al inicio del proceso judicial. Importante mencionar que la audiencia del caso será hasta el jueves 15 y se reanuda el lunes 19 de enero.

Hasta el momento, 23 imputados han comparecido en esta audiencia, correspondiente a uno de los casos de corrupción más relevantes en la historia de Panamá, que involucra hechos ocurridos durante los gobiernos de los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, así como a exministros y exdirectores de entidades públicas.

Varios de los imputados en el caso Odebrecht en Panamá, entre estos el expresidente de la República Ricardo Martinelli, se consideraron no responsables de blanqueo de capitales.



La audiencia ordinaria del caso Odebrecht inició este lunes 12 de enero, luego de 10 años de…

Luego de 10 años de investigación, el juicio por el caso Odebrecht inició formalmente este lunes 12 de enero, sin embargo, durante las primeras horas se produjeron incidentes procesales relacionados con los acuerdos de pena.

Ante esta situación, la jueza Baloísa Marquínez decretó el receso de la audiencia y ordenó desalojar la sala en dos ocasiones, con el fin de realizar sesiones bajo reserva para la validación de dichos acuerdos, conforme a los procedimientos del Sistema Penal Acusatorio.

El proceso continúa bajo alta expectativa pública, debido a la magnitud del expediente y al impacto político, judicial y social del caso.