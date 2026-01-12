Caso Odebrecht: Defensa de Frank De Lima expresa preocupación por continuidad del juicio

El abogado Juan Antonio Kuan, defensor de Frank De Lima, manifestó su preocupación por otros actos de audiencia que preside la jueza Baloísa Marquínez, en el marco del juicio por el caso Odebrecht.
Según el jurista, existe inquietud entre las partes debido a que la jueza se mantiene vinculada a otro tribunal donde actualmente se desarrolla un juicio con un alto grado de avance, situación que —advirtió— podría afectar la continuidad y el desarrollo adecuado del proceso Odebrecht.
Defensa de Frank De Lima cuestiona continuidad del juicio Odebrecht
El abogado subrayó que el proceso Odebrecht, por su complejidad y magnitud, requiere dedicación plena, para garantizar el cumplimiento de las normas del Sistema Penal Acusatorio (SPA) y la seguridad jurídica de todas las partes involucradas.
El juicio por el caso Odebrecht continúa bajo atención pública, al tratarse de uno de los procesos judiciales más relevantes en la historia reciente del país.