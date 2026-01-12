Caso Odebrecht | Defensa de Martinelli cuestiona recesos y audiencias bajo reserva en el juicio

El abogado Ángel Álvarez, defensor del expresidente Ricardo Martinelli, cuestionó este lunes los múltiples recesos y el uso reiterado de audiencias bajo reserva durante el desarrollo del juicio por el caso Odebrecht , al considerar que estas prácticas generan retrasos innecesarios y falta de transparencia en el proceso judicial.

Las declaraciones del jurista se dieron luego de que la jueza Baloísa Marquínez ordenara por segunda vez el desalojo de la sala de audiencias, con el fin de realizar una sesión bajo reserva relacionada con un acuerdo de pena.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EcoPanamaTV/status/2010746847405523132?s=20&partner=&hide_thread=false #EsNoticia El abogado Ángel Álvarez, defensor del expresidente Ricardo Martinelli, cuestionó este martes los múltiples recesos y el uso excesivo de reservas en los actos judiciales durante la audiencia del caso Odebrecht, argumentando que estas prácticas generan retrasos y… pic.twitter.com/XETVlXSuvX — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) January 12, 2026

Defensa de Martinelli cuestiona audiencias bajo reserva en el caso Odebrecht

“No tiene sentido que nos convoquen a un acto público de audiencia y comencemos a utilizar reservas”, expresó Álvarez, al insistir en que este tipo de decisiones afectan el principio de publicidad de los actos judiciales.

El defensor señaló que los constantes recesos y sesiones reservadas impactan directamente en el avance del proceso, uno de los casos de corrupción más relevantes en la historia judicial de Panamá, que involucra a exfuncionarios y figuras políticas de alto perfil.

El juicio por el caso Odebrecht continúa desarrollándose en medio de expectativa pública, debido a la magnitud del expediente y a las implicaciones políticas y legales que conlleva.