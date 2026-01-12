Juicio del caso Odebrecht inicia en Panamá: séptimo llamado, 27 imputados y Martinelli entre los acusados

Este lunes 12 de enero de 2026 está previsto que inicie en Panamá el juicio por corrupción del caso Odebrecht, uno de los procesos judiciales más relevantes en la historia reciente del país, luego de haber sido pospuesto en seis ocasiones desde 2023.
Caso Odebrecht: “La séptima es la vencida”
El abogado y analista panameño Rodrigo Noriega aseguró que esta convocatoria no admite más dilaciones.
A diferencia de ocasiones anteriores, el Órgano Judicial informó desde este domingo, a través de sus redes sociales, el enlace oficial para seguir la transmisión en directo del juicio, que está programado para iniciar a las 9:00 a.m. (hora local).
27 imputados y una jueza a cargo
El juicio estará a cargo de la jueza Baloisa Marquínez y contará con 27 personas imputadas que enfrentarán cargos relacionados con sobornos y blanqueo de capitales.
Otros cuatro acusados deberán ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, debido a su condición de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Entre ellos figuran:
- El expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019)
- El exministro Jaime Ford
- Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Martinelli
Confesiones y sobornos millonarios
Los hermanos Martinelli Linares ya cumplieron condena en Estados Unidos, donde confesaron su participación en pagos de sobornos por un monto de 28 millones de dólares, realizados por la constructora brasileña Odebrecht, los cuales aseguraron haber hecho “por órdenes de su padre”.
Según el analista Rodrigo Noriega, el juicio se centra en el pago de sobornos en Panamá desde el año 2007, periodo durante el cual Odebrecht habría desembolsado más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares panameños.
Estos pagos fueron confesados por André Luiz Campos Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la empresa en Panamá.
Situación de Ricardo Martinelli
Ricardo Martinelli se encuentra asilado en Colombia desde mayo de 2025, luego de permanecer más de un año en la embajada de Nicaragua en Panamá, tras ser condenado a más de 10 años de prisión por el caso New Business, relacionado con la compra de un conglomerado de medios con fondos públicos.
El desarrollo de este juicio es considerado clave para la lucha contra la corrupción, la credibilidad del sistema judicial y el fortalecimiento del Estado de derecho en Panamá.
FUENTE: EFE