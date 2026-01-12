INADEH: métodos de inscripción para los cursos de enero de 2026

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) dio inicio a las clases del primer período de 2026 en sus centros de formación a nivel nacional, en las modalidades presencial, virtual y mediante unidades móviles.
INADEH: cómo inscribirse a los cursos de enero 2026
- Ingresa al portal web: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/ y crea una cuenta en el icono de 'Registrarme'.
- Luego de completar este paso, el portal te redireccionará a la página inicial, donde podrás buscar el centro de formación, la modalidad y el turno de tu conveniencia.
- Allí elegirás el curso gratuito que prefieras y harás clic en el botón de 'Preinscribirme'.
- Por último, recibirás un correo electrónico en el que te informará que estás en la lista de los estudiantes preinscritos. Una vez cuente con el listado oficial, te enviarán el código de ingreso al portal de clases de elección del instructor y otros datos.
Otros métodos para inscribirse a los cursos del INADEH
- Número telefónico: 538-2300
- Asistente virtual TOMI vía WhatsApp al 6379-1469
- Presencialmente en los centros de formación del país
Cursos del INADEH para el mes de enero de 2026
- Agricultura orgánica sostenible - Changuinola
- Corte de cabello - Changuinola
- Albañilería básica - Changuinola
- Cultivo Hidropónico - Chiriquí Grande
- Confección de puntadas típicas - Chiriquí Grande
- Seguridad industrial y riesgos profesionales nivel medio - David
- Inicio y desarrollo del emprendimiento - David
- Decoración de eventos - Las Lajas (Chiriquí)
- Elaboración de panes y postres - Las Lajas (Chiriquí)
- Maquillaje facial - Penonomé
- Estimado de materiales de construcción - Colón
- Supervisión de obra y control de calidad - Colón
- Mantenimiento de motores fuera de borda - Arimae
- Diseño de estructuras de gypsum - Chitré
- Confección de puntadas típicas - Guararé
Para ver la lista completa de cursos, ingrese aquí: Plataforma de preinscripción del INADEH