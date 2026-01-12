Citas médicas en la CSS: Director admite fallas y se compromete a ponerlas al día este 2026

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, reconoció públicamente que el sistema de citas médicas representa uno de los principales y más complejos problemas que enfrenta actualmente la entidad, y admitió haber subestimado su magnitud.
Sistema de citas médicas en la CSS es el principal problema
El funcionario explicó que la dificultad para resolver esta situación radica en que el proceso de asignación de citas involucra múltiples etapas y dependencias, por lo que una falla en cualquiera de ellas impacta todo el sistema.
“Para arreglarlo incluyes dentro de ese flujo tantas actividades, que donde te falle una, te falla la cadena completa”, señaló.
Un problema que impacta a miles de asegurados
El acceso oportuno a citas médicas ha sido una de las principales quejas de los asegurados en todo el país, especialmente en especialidades, consultas de seguimiento y procedimientos diagnósticos, lo que ha generado retrasos en tratamientos y atención médica.
Las declaraciones del director de la CSS reflejan la dimensión estructural del problema, que no solo afecta a la institución, sino que se ha convertido en un tema de impacto social, al incidir directamente en la calidad de vida de los pacientes.
Hasta el momento, la CSS no ha detallado nuevas medidas específicas para agilizar el sistema, aunque la administración ha reiterado en ocasiones anteriores que trabaja en ajustes operativos y tecnológicos para mejorar la asignación de citas.