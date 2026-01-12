Panamá Nacionales -  12 de enero de 2026 - 10:00

Caso Odebrecht | Ricardo Martinelli comparece de forma virtual a la audiencia

El expresidente Ricardo Martinelli participa de forma virtual en el inicio de la audiencia del caso Odebrecht.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El expresidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, comparece de manera virtual a la audiencia ordinaria del caso Odebrecht, que inició este lunes en el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

El exmandatario se encuentra en Colombia, donde participa en la diligencia judicial junto a su abogada Jessica Canto, a través de conexión remota autorizada por el tribunal.

En el Salón de Audiencias están presentes varios abogados que integran su equipo de defensa, quienes siguen de forma presencial el desarrollo del proceso.

La audiencia del caso Odebrecht es uno de los procesos judiciales más relevantes del país, en el que se investigan presuntos delitos de blanqueo de capitales y corrupción, relacionados con los pagos de sobornos efectuados por la constructora brasileña Odebrecht en Panamá.

El desarrollo de la audiencia continúa bajo la dirección del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

