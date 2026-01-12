Piscina del Parque Omar: costo de la tarjeta y precios de entrada

El Parque Omar Torrijos Herrera informó que ya se encuentra disponible la solicitud de la tarjeta de acceso a su piscina, un espacio recreativo muy concurrido por familias, jóvenes y adultos mayores en la ciudad de Panamá.

La tarjeta puede tramitarse en la oficina administrativa, ubicada en la Casa Club del Parque Omar, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Requisitos y costo de la tarjeta

Para obtener la tarjeta de acceso, los interesados deben presentar:

Cédula de identidad personal

Certificado de buena salud vigente , en caso de contar con alguna condición médica diagnosticada

Tarifas de ingreso a la piscina

El Parque Omar detalló las tarifas establecidas para el uso de la piscina:

Adultos y niños mayores de 12 años: B/. 2.00

B/. 2.00 Niños menores de 12 años: B/. 1.00

B/. 1.00 Jubilados y personas de la tercera edad: B/. 1.00

B/. 1.00 Personas con discapacidad: B/. 1.00

Las autoridades reiteraron que el cumplimiento de estas normas busca garantizar un uso ordenado, seguro y accesible de las instalaciones. Para más detalles sobre el proceso de inscripción y uso de la piscina, los interesados pueden comunicarse al teléfono 527-9341.