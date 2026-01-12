Piscina del Parque Omar: costo de la tarjeta y precios de entrada

El Parque Omar Torrijos Herrera informó que ya se encuentra disponible la solicitud de la tarjeta de acceso a su piscina, un espacio recreativo muy concurrido por familias, jóvenes y adultos mayores en la ciudad de Panamá.
Requisitos y costo de la tarjeta
Para obtener la tarjeta de acceso, los interesados deben presentar:
- Cédula de identidad personal
- Certificado de buena salud vigente, en caso de contar con alguna condición médica diagnosticada
- El costo de la tarjeta es de B/. 3.00.
Tarifas de ingreso a la piscina
El Parque Omar detalló las tarifas establecidas para el uso de la piscina:
- Adultos y niños mayores de 12 años: B/. 2.00
- Niños menores de 12 años: B/. 1.00
- Jubilados y personas de la tercera edad: B/. 1.00
- Personas con discapacidad: B/. 1.00
Las autoridades reiteraron que el cumplimiento de estas normas busca garantizar un uso ordenado, seguro y accesible de las instalaciones. Para más detalles sobre el proceso de inscripción y uso de la piscina, los interesados pueden comunicarse al teléfono 527-9341.