Panamá Nacionales -  12 de enero de 2026 - 08:01

Piscina del Parque Omar: costo de la tarjeta y precios de entrada

Conoce cuánto cuesta la tarjeta de acceso a la piscina del Parque Omar y las tarifas de ingreso para adultos, niños, jubilados y personas con discapacidad.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Parque Omar Torrijos Herrera informó que ya se encuentra disponible la solicitud de la tarjeta de acceso a su piscina, un espacio recreativo muy concurrido por familias, jóvenes y adultos mayores en la ciudad de Panamá.

La tarjeta puede tramitarse en la oficina administrativa, ubicada en la Casa Club del Parque Omar, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Requisitos y costo de la tarjeta

Para obtener la tarjeta de acceso, los interesados deben presentar:

  • Cédula de identidad personal
  • Certificado de buena salud vigente, en caso de contar con alguna condición médica diagnosticada
  • El costo de la tarjeta es de B/. 3.00.
Tarifas de ingreso a la piscina

El Parque Omar detalló las tarifas establecidas para el uso de la piscina:

  • Adultos y niños mayores de 12 años: B/. 2.00
  • Niños menores de 12 años: B/. 1.00
  • Jubilados y personas de la tercera edad: B/. 1.00
  • Personas con discapacidad: B/. 1.00

Las autoridades reiteraron que el cumplimiento de estas normas busca garantizar un uso ordenado, seguro y accesible de las instalaciones. Para más detalles sobre el proceso de inscripción y uso de la piscina, los interesados pueden comunicarse al teléfono 527-9341.

