María Corina Machado es recibida por el papa León XIV en audiencia privada

Este lunes 12 de enero de 2026, el papa León XIV recibió en una audiencia privada en el Vaticano a María Corina Machado , líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, en un encuentro que no estaba programado públicamente pero fue confirmado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

La reunión entre el pontífice y Machado se llevó a cabo en el Palacio Apostólico del Vaticano y se incluyó posteriormente en el boletín diario del papa, sin que se revelaran detalles sobre los temas abordados o la duración del encuentro.

Machado, quien ha denunciado repetidamente la crisis política y humanitaria en Venezuela, arribó al Vaticano poco después de recibir el Premio Nobel de la Paz en diciembre de 2025. La Santa Sede mantuvo reserva sobre la conversación, como es habitual en audiencias de este tipo.

Contexto político en Venezuela

El encuentro se produce en medio de una situación de convulsión en Venezuela, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el sábado 3 de enero de 2026, hecho que ha generado un intenso debate internacional y reflexiones diplomáticas sobre el futuro del país.

En días recientes, el papa León XIV instó al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a buscar soluciones pacíficas alejadas de intereses partidistas, un llamado que toma mayor relevancia ante las tensiones internas y externas sobre el país sudamericano.

Mensaje del Papa León por Venezuela

El Papa León XIV manifestó su profunda preocupación por la situación en Venezuela tras los pasados hechos de violencia, reiterando su llamado a que prevalezca el bien del pueblo venezolano por encima de cualquier interés, se respeten los derechos humanos y civiles, y se construyan caminos de justicia, paz y estabilidad.

Durante el Ángelus del 4 de enero y en una posterior audiencia con el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Pontífice exhortó a respetar la voluntad popular y a trabajar por una sociedad basada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad, con especial atención a los más pobres afectados por la crisis económica que atraviesa el país desde hace años.