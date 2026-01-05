Cursos INADEH enero 2026: guía paso a paso para la preinscripción gratuita

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) dio inicio al proceso de preinscripción para el primer período de cursos disponibles en 2026, dirigidos a todas las personas interesadas en acceder a oportunidades de formación.

¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos del INADEH?

Ingresa al portal web: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/ y crea una cuenta en el icono de 'Registrarme'.

y crea una cuenta en el icono de 'Registrarme'. Luego de completar este paso, el portal te redireccionará a la página inicial, donde podrás buscar el centro de formación, la modalidad y el turno de tu conveniencia.

Allí elegirás el curso gratuito que prefieras y harás clic en el botón de 'Preinscribirme'.

Por último, recibirás un correo electrónico en el que te informará que estás en la lista de los estudiantes preinscritos. Una vez cuente con el listado oficial, te enviarán el código de ingreso al portal de clases de elección del instructor y otros datos.

A partir de este lunes el @InadehOficial dio inicio al proceso de preinscripciones para los programas de formación en 28 áreas, en los 25 centros de la entidad a nivel nacional.

Los interesados pueden preinscribirse a través del enlace https://t.co/AhEML2vpnn, donde deben elegir…



INADEH: cursos y programas en sectores estratégicos laborales de Panamá

Entre los nuevos cursos y programas anunciados para el próximo año se encuentran: Recepción de Productos de Carga y Unidades, Inspector de Calidad en la Industria Agroalimentaria, Asistente de Soporte Técnico en Redes Informáticas, Coordinador de Eventos, Asistente Logístico, Guía General de Turismo, Recepcionista y Asistente de Seguridad de Red y Soporte de Hardware.

Estas ofertas amplían las oportunidades de capacitación en sectores estratégicos como servicios, tecnología, logística y turismo.