Trabajadores de Revisalud protestan en San Miguelito por pago de prestaciones

Unos 250 trabajadores de la empresa Revisalud realizaron una protesta este lunes para exigir el pago de sus prestaciones laborales, las cuales aseguran no haber recibido pese a haber trabajado durante años en la compañía encargada de la recolección de basura en el distrito de San Miguelito.

La manifestación se desarrolló en la sede central de Revisalud, ubicada en Milla 8, donde los trabajadores permanecen a la espera de la llegada de personal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), con el fin de obtener respuestas concretas sobre su situación laboral.

Trabajadores de Revisalud protestan en San Miguelito

Más de 250 trabajadores de Revisalud, encargada de la recolección de desechos de San Miguelito, están exigiendo el pago de sus prestaciones ante la salida de la empresa del distrito. pic.twitter.com/Y3ls55OETV — Telemetro Reporta (@TReporta) January 12, 2026

Los manifestantes señalaron que, tras la finalización de sus labores, no se les ha cumplido con el pago correspondiente, lo que ha generado incertidumbre y malestar entre las familias afectadas.

Revisalud estuvo a cargo del servicio de recolección de desechos sólidos en los nueve corregimientos que conforman el distrito de San Miguelito, por lo que los trabajadores consideran que sus derechos laborales deben ser respetados conforme a la ley.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial, mientras los extrabajadores mantienen la protesta de forma pacífica, a la espera de una mediación que permita resolver el conflicto.