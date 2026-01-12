Más de 500 familias sin agua en Panamá Norte; culpan conexión de barriada con piscina

Los residentes de cuatro barriadas del corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, en Panamá Norte, denunciaron que no cuentan con el suministro de agua potable , una situación que afecta a más de 500 familias desde hace varios días.

El equipo de TReporta conversó con uno de los moradores, quien explicó que el problema se originó luego de que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizara la conexión de una nueva barriada, la cual —según los residentes— cuenta con piscinas, lo que habría reducido considerablemente la presión y distribución del agua en las comunidades ya establecidas.

"Desde que conectaron esa nueva barriada, el agua dejó de llegar a nuestras casas. Hay días completos sin una gota", relató uno de los afectados.

Falta de agua desmejora la vida diaria

Los residentes señalaron que la falta de agua potable impacta directamente la higiene, la preparación de alimentos y las actividades cotidianas, obligando a muchas familias a comprar agua o depender de vecinos y camiones cisterna.

Los moradores hicieron un llamado al IDAAN para que verifique la capacidad del sistema, evalúe la conexión realizada y adopte medidas urgentes que permitan restablecer el servicio de manera equitativa.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si la entidad realizará ajustes técnicos o un plan de contingencia para atender a las comunidades afectadas.