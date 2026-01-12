Visitantes y residentes dieron la bienvenida a la temporada de verano en la Calle de los Sombreros del Casco Antiguo , donde se realizó un festival con una temática dedicada a celebrar la identidad y cultura panameña.

Casco Antiguo recibe el verano con festival cultural

En la Calle de los Sombreros del Casco Antiguo visitantes dieron la bienvenida al verano disfrutando de un festival con una temática que celebra a Panamá.

Sombreros con los colores de la bandera panameña, complementan una experiencia que impulsa la cultura y el turismo en el…



Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una experiencia colorida, marcada por sombreros decorados con los colores de la bandera de Panamá, música, ambiente festivo y actividades que resaltan las tradiciones nacionales.

La iniciativa busca impulsar el turismo y la economía local, al tiempo que fortalece la proyección cultural del Casco Antiguo como uno de los principales destinos históricos y recreativos del país.

Este tipo de eventos contribuye a dinamizar la oferta cultural del área, atrayendo tanto a visitantes nacionales como extranjeros durante la temporada seca.