Copa Airlines inaugura ruta a Puerto Plata y reanuda vuelos a Santiago

La aerolínea panameña Copa Airlines continúa fortaleciendo su red internacional con la inauguración de una nueva ruta hacia y desde Puerto Plata, en República Dominicana, y la reanudación de sus operaciones a Santiago de los Caballeros a partir del 15 de enero, con lo que amplía a cuatro los destinos que opera en ese país caribeño.

Nueva ruta de Copa Airlines Panamá–Puerto Plata

Copa Airlines detalló que la ruta a Puerto Plata operará con tres frecuencias semanales, los martes, viernes y domingos.

Vuelo CM889: sale del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 7:55 a.m. (hora local) y llega al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón a las 11:32 a.m.

Vuelo CM890 (retorno): despega a las 12:37 p.m. y aterriza en Panamá a las 2:19 p.m. (hora local).

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, destacó que esta nueva conexión refuerza la presencia de la aerolínea en el Caribe y genera nuevas oportunidades para la región norte de República Dominicana.

"El inicio de operaciones a Puerto Plata fortalece nuestra red en el Caribe y abre nuevas oportunidades para conectar a la región norte de República Dominicana con el resto del continente. Esta ruta aporta al desarrollo del turismo y el comercio", afirmó Heilbron.

Añadió que la conexión también permitirá que más pasajeros conozcan Panamá mediante el programa Panamá Stopover, que ofrece la posibilidad de incluir una visita al país sin costo adicional en la tarifa aérea.

Reanudación de la ruta a Santiago de los Caballeros

A partir del 15 de enero, Copa Airlines retomará sus vuelos hacia y desde Santiago de los Caballeros, con tres frecuencias semanales los lunes, jueves y sábados.

Vuelo CM480: sale de Panamá a las 11:26 a.m. y llega al Aeropuerto Internacional del Cibao a las 2:56 p.m.

Vuelo CM483 (retorno): parte a las 3:51 p.m. y arriba a Panamá a las 5:43 p.m. (hora local).

Otras rutas reactivadas

La aerolínea también informó que el pasado 7 de enero fue reactivada la ruta a Salvador de Bahía, Brasil, con cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos.

Vuelo CM752: sale de Panamá a las 3:58 p.m. y llega al Aeropuerto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães a las 12:25 a.m.

Vuelo CM753 (retorno): opera los lunes, martes, jueves y sábados, saliendo a la 1:25 a.m. y llegando a Panamá a las 6:40 a.m.

Con estas incorporaciones y reactivaciones, Copa Airlines consolida a Panamá como un hub clave de conectividad aérea en la región, impulsando el turismo, el comercio y la movilidad entre América Latina, el Caribe y otros mercados.