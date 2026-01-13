MITRADEL anuncia más de 20 nuevas vacantes laborales mediante reclutamientos focalizados

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anuncia 26 nuevas oportunidades laborales a través de reclutamientos focalizados, con el objetivo de identificar mano de obra que se integre a los equipos de trabajo de empresas del sector privado.

Las plazas disponibles están enfocadas en áreas como atención al cliente, mantenimiento y servicios generales, y fueron proporcionadas por el Hotel Gran Evenia Panamá, empresa con más de 20 años de presencia en el país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En esta ocasión, los perfiles requeridos corresponden a los siguientes cargos: recamareros, saloneros, operarios de lavandería, personal de áreas públicas, stewards y ayudantes de cocina.

Para estas vacantes, MITRADEL seleccionó, a través de su base de datos del portal www.empleospanama.gob.pa, las hojas de vida que cumplían con los parámetros establecidos por la empresa.