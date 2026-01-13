Panamá Nacionales -  13 de enero de 2026 - 16:59

MITRADEL anuncia más de 20 nuevas vacantes laborales mediante reclutamientos focalizados

Para estas vacantes, MITRADEL seleccionó, a través de su base de datos del portal, las hojas de vida de los postulantes.

MITRADEL anuncia más de 20 nuevas vacantes.

MITRADEL anuncia más de 20 nuevas vacantes.

MITRADEL
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anuncia 26 nuevas oportunidades laborales a través de reclutamientos focalizados, con el objetivo de identificar mano de obra que se integre a los equipos de trabajo de empresas del sector privado.

Las plazas disponibles están enfocadas en áreas como atención al cliente, mantenimiento y servicios generales, y fueron proporcionadas por el Hotel Gran Evenia Panamá, empresa con más de 20 años de presencia en el país.

En esta ocasión, los perfiles requeridos corresponden a los siguientes cargos: recamareros, saloneros, operarios de lavandería, personal de áreas públicas, stewards y ayudantes de cocina.

Para estas vacantes, MITRADEL seleccionó, a través de su base de datos del portal www.empleospanama.gob.pa, las hojas de vida que cumplían con los parámetros establecidos por la empresa.

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Buscas trabajo? MITRADEL y la Cámara de Comercio publican las vacantes de la semana

Oportunidades de empleo disponibles en el portal del Mitradel

MIDES inicia este miércoles la primera entrega de cheques de prima de antigüedad de 2026

Recomendadas

Más Noticias