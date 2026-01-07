¿Buscas trabajo? MITRADEL y la Cámara de Comercio publican las vacantes de la semana

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y la Cámara de Comercio de Panamá detallaron las vacantes disponibles para esta semana a través de sus portales web, dirigidas a las personas interesadas en postularse de forma digital.
Vacantes del MITRADEL
- Auxiliar de mantenimiento junior - Panamá Oeste
- Asistente administrativo - Panamá Oeste
- Técnico electricista y de mantenimiento - Panamá Oeste
- Preparador de pedidos - provincia de Panamá
- Asistente de ventas - provincia de Panamá
- Ejecutivo de ventas - provincia de Panamá
- Instalador en sistema de riego - provincia de Panamá
- Recepcionista - provincia de Panamá
El sitio web https://empleospanama.gob.pa/ se encuentra habilitado para la postulación a las vacantes anunciadas por MITRADEL.
Oportunidades de empleo en la Cámara de Comercio
- Gerente de análisis y planificación financiera - Telered
- Asistente de gobierno corporativo - Credicorp bank
- Mercaderista - Siuma talent
- Analista de finanzas senior - Banco Nacional de Panamá
- Jefe de recursos humanos y planilla - empresa de construcción
Para aplicar a estas vacantes, los interesados pueden ingresar al sitio web: https://cciap.hiringroomcampus.com/
