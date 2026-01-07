Panamá Nacionales -  7 de enero de 2026 - 11:59

¿Buscas trabajo? MITRADEL y la Cámara de Comercio publican las vacantes de la semana

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y la Cámara de Comercio de Panamá detallaron las vacantes disponibles para esta semana

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y la Cámara de Comercio de Panamá detallaron las vacantes disponibles para esta semana a través de sus portales web, dirigidas a las personas interesadas en postularse de forma digital.

Vacantes del MITRADEL

  • Auxiliar de mantenimiento junior - Panamá Oeste
  • Asistente administrativo - Panamá Oeste
  • Técnico electricista y de mantenimiento - Panamá Oeste
  • Preparador de pedidos - provincia de Panamá
  • Asistente de ventas - provincia de Panamá
  • Ejecutivo de ventas - provincia de Panamá
  • Instalador en sistema de riego - provincia de Panamá
  • Recepcionista - provincia de Panamá

El sitio web https://empleospanama.gob.pa/ se encuentra habilitado para la postulación a las vacantes anunciadas por MITRADEL.

Oportunidades de empleo en la Cámara de Comercio

  • Gerente de análisis y planificación financiera - Telered
  • Asistente de gobierno corporativo - Credicorp bank
  • Mercaderista - Siuma talent
  • Analista de finanzas senior - Banco Nacional de Panamá
  • Jefe de recursos humanos y planilla - empresa de construcción

Para aplicar a estas vacantes, los interesados pueden ingresar al sitio web: https://cciap.hiringroomcampus.com/

