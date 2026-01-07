Panamá Nacionales -  7 de enero de 2026 - 15:18

MITRADEL presenta el ABC Laboral para fortalecer las relaciones laborales

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) presentó el ABC Laboral, una iniciativa orientada a fortalecer las relaciones laborales en Panamá mediante información clara, accesible y confiable sobre la normativa vigente.

Esta herramienta busca que trabajadores y empleadores cuenten con una base común de conocimiento que facilite el cumplimiento de la ley y promueva un clima laboral más estable y armonioso.

“Esta guía convierte la normativa laboral en un lenguaje práctico, claro y cercano para que cada persona pueda ejercer sus derechos con responsabilidad y cumplir sus deberes con conciencia”, expresó la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, durante la presentación del ABC Laboral a los directores y jefes de la entidad.

Muñoz añadió que conocer la ley es la mejor forma de prevenir conflictos y fortalecer el respeto en las relaciones laborales. "Creemos que la docencia laboral es una herramienta de justicia, porque cuando las reglas se conocen, el trabajo se protege y el empleo se fortalece”.

El ABC Laboral aborda de manera sencilla temas fundamentales como la contratación, la jornada laboral, el salario, la seguridad social, las prestaciones, la estabilidad en el empleo y los mecanismos de resolución de conflictos.

La herramienta estará disponible en la página web del Mitradel www.mitradel.gob.pa, para el acceso de todos los usuarios que deseen realizar consultas sobre la legislación laboral vigente.

