Suspenden temporalmente la consulta externa en el Hospital Joaquín Pablo Franco de Los Santos

El Ministerio de Salud (MINSA) en la provincia de Los Santos informó que, debido a los procesos de desinfección del sistema de agua potable que se desarrollan en la región, se ha dispuesto la suspensión temporal del servicio de consulta externa en el Hospital Joaquín Pablo Franco.
El MINSA indicó que las atenciones en el área de urgencias se mantienen activas y operativas, asegurando la atención oportuna de los casos que así lo requieran.
Una vez se restablezca el suministro de agua por parte del IDAAN, se estará informando sobre la reanudación del servicio de consulta externa.