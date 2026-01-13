Monumento Chino: MiCultura y Caja de Ahorros impulsan reconstrucción en el Mirador del Pacífico

La ministra de Cultura ( MiCultura ) , Maruja Herrera, y el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, manifestaron su compromiso de iniciar la reconstrucción del espacio cultural de la comunidad china en Panamá, ubicado en el Mirador del Pacífico, en el distrito de Arraiján.

El anuncio se dio durante un recorrido oficial por el área, donde Farrugia explicó que el terreno pertenece a la Caja de Ahorros desde 1993 y que, en su momento, fue otorgado bajo una concesión administrativa al grupo chino-panameño que desarrolló el proyecto del monumento chino, el cual fue demolido en diciembre pasado por orden de la Alcaldía de Arraiján.

De acuerdo con información del Ministerio de Cultura (MiCultura), ambas autoridades coincidieron en la necesidad de avanzar en un proceso de reconstrucción y revitalización del espacio cultural, con el objetivo de ofrecer una solución que resalte la trayectoria histórica y el legado cultural de la comunidad china, una de las más antiguas e influyentes del país.

Impulsan reconstrucción del monumento chino en Arraiján

"El compromiso es iniciar un proceso que permita devolverle a este sitio su valor cultural e histórico, reconociendo el aporte de la comunidad china al desarrollo de Panamá", detalla el comunicado oficial de MiCultura.

El monumento chino, inaugurado en 2007 con motivo de los 150 años de la presencia china en Panamá, se había convertido en un punto simbólico para la comunidad y para visitantes nacionales y extranjeros, al representar la integración cultural y el aporte social, económico y cultural de esta colectividad.

La reconstrucción del espacio cultural en el Mirador del Pacífico se perfila ahora como un proyecto clave para la puesta en valor del patrimonio multicultural panameño, así como para la recuperación de un sitio de importancia histórica y turística en Panamá Oeste.