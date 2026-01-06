Panamá Entretenimiento -  6 de enero de 2026 - 11:18

Cursos de verano de MiCultura 2026: período de inscripciones y duración de las clases

Para inscribirse a los cursos, los interesados deberán completar el formulario correspondiente al curso de su preferencia.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó que abrió las inscripciones para los cursos de verano en la Ciudad de las Artes, los cuales se desarrollarán del 12 de enero al 11 de febrero de 2026, en turnos matutino, vespertino y nocturno.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el sábado 10 de enero. Para participar, los interesados deberán completar el formulario correspondiente al curso de su preferencia. Los cupos son limitados.

Formulario de inscripción a los cursos de verano aquí.

Oferta de cursos de verano de MiCultura

  • Artes plásticas
  • Artes tecnológicas
  • Música
  • Danza
  • Teatro
  • Folklore
  • Multidisciplinas
