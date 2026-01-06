Comunidad china busca diálogo con MiCultura para reconstruir monumento en Panamá

La comunidad china en Panamá confirmó que buscará un acercamiento con el Ministerio de Cultura (MiCultura) con el fin de participar en la reconstrucción del monumento en homenaje a los 150 años de la presencia china en el país, tras su reciente demolición en el mirador del Puente de las Américas.

Comunidad china buscará acercamiento con MiCultura

La iniciativa surge luego de la controversia generada por la remoción de la estructura, considerada por la comunidad como un símbolo histórico y cultural que reconoce el aporte de los migrantes chinos al desarrollo social, económico y cultural de Panamá.

La comunidad china confirmó que buscará un acercamiento con @MiCulturaPma para participar en la reconstrucción del monumento en homenaje a los 150 años de la presencia china en Panamá, tras su demolición en el mirador del Puente de las Américas. — Telemetro Reporta (@TReporta) January 6, 2026

Representantes de la comunidad señalaron que el objetivo del acercamiento es establecer un diálogo respetuoso e institucional con MiCultura, que permita evaluar alternativas para la reconstrucción o reinstalación del monumento, en apego a las normativas patrimoniales y culturales vigentes.

El monumento, dedicado a conmemorar un siglo y medio de presencia china en Panamá, rendía homenaje a generaciones de ciudadanos que han contribuido de manera significativa al crecimiento del país, desde la construcción del ferrocarril hasta el comercio y la vida cultural panameña.

Reconstrucción de monumento de los 150 años en Panamá

La comunidad china reiteró su disposición a colaborar de forma activa con las autoridades culturales, destacando la importancia de preservar espacios que fortalezcan la memoria histórica y la diversidad cultural de la nación.

Hasta el momento, MiCultura no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el proceso de reconstrucción, sin embargo, se espera que en los próximos días se inicien conversaciones para definir los pasos a seguir.