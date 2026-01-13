Universidad de Panamá lanza nueva licenciatura en Ciencias Aeronáuticas para pilotos aéreos

Panamá fortalece su liderazgo en educación aeronáutica con la creación de la Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas, una propuesta académica inédita en la formación universitaria de pilotos profesionales. La nueva carrera es impulsada por la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC) junto a la Universidad de Panamá , a través de su Facultad de Ingeniería, y busca elevar el nivel académico del sector aeronáutico, alineando la formación de pilotos con los más altos estándares internacionales.

Universidad de Panamá: formación para el futuro de la aviación

El programa está orientado a la formación integral de líderes del sector, con competencias técnicas, estratégicas y de gestión, e incorpora áreas clave como seguridad y navegación aérea, facilitación de la aviación, medio ambiente y economía aeronáutica, además de innovación tecnológica, inteligencia artificial y automatización.

Esta oferta académica representa un avance significativo para la aviación nacional y regional, y consolida a Panamá como referente educativo y formador de talento para la aviación del siglo XXI.