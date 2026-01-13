La Chorrera: Habrá feria para sacar el carnet de manipulador de alimentos

El Municipio de La Chorrera anunció la realización de una feria para manipuladores de alimentos, dirigida a personas que necesiten obtener por primera vez o renovar el carnet blanco, requisito indispensable para trabajar en actividades relacionadas con la preparación y expendio de alimentos.

La jornada se llevará a cabo en el antiguo Centro de Salud Magally Ruiz, ubicado detrás del parque Feuillet, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con la información oficial, las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 16 de enero de 2026, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos para poder acceder al trámite.

La Chorrera realizará feria para el carnet de manipulador

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011145374522822689?s=20&partner=&hide_thread=false El Municipio de La Chorrera anunció una feria para manipuladores de alimentos en el antiguo Centro de Salud Magally Ruiz, detrás del parque Feuillet, donde se entregará el carnet blanco por primera vez o renovación.



Las inscripciones serán hasta el viernes 16 de enero 2026, en… pic.twitter.com/NnXMMf9wqX — Telemetro Reporta (@TReporta) January 13, 2026

Requisitos para el carnet de manipulador de alimentos

Dos (2) fotos tamaño carnet

Copia de la cédula de identidad personal por ambos lados

Pago de B/. 35.00

El Municipio informó que el carnet blanco podrá ser emitido por primera vez o renovado durante esta feria, facilitando el acceso al documento a residentes de La Chorrera y áreas cercanas.

Para mayor información, los ciudadanos pueden comunicarse al 6599-8952. Este tipo de ferias busca agilizar los trámites sanitarios y apoyar a quienes laboran o aspiran a laborar en el sector de alimentos, especialmente en comercios, fondas, restaurantes y ventas ambulantes del distrito.