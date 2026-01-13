Instituto de Medicina Legal explica memorando emitido por su director general

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) aclaró que el director general, Abdiel Abel Rentería Ramos, ha solicitado mediante un memorando interno, debidamente canalizado, que el subdirector de Criminalística y la subdirectora de Medicina Legal, informen oportunamente sobre cualquier caso relevante a nivel nacional.

Esto luego de información difundida en redes sociales en la que se afirma que el director general habría remitido un correo masivo a todas las direcciones, subdirecciones y peritos de la institución.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La entidad explicó que esta acción busca mantener conocimiento institucional y una adecuada coordinación administrativa para dar atención oportuna.

Aseguró que este memorando no interfiere ni condiciona la labor pericial, no establece lineamientos técnicos ni vulnera la independencia profesional de los peritos, la cual se mantiene plenamente garantizada conforme al marco legal vigente.