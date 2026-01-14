MINSA responde a denuncias en redes sobre atención médica en Tonosí

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó que, a través de la Región de Salud de Los Santos, se realizó la investigación correspondiente tras la difusión en redes sociales de un video relacionado con una presunta ausencia de personal en el área de urgencias del Hospital Rural de Tonosí, durante el horario nocturno del 8 de enero.

La investigación fue dirigida por el director regional de Salud de Los Santos, doctor Antonio Manuel González González, junto a su equipo de trabajo.

Con relación a los hechos divulgados, se determinó que el paciente fue trasladado al Hospital Rural de Tonosí por sus familiares. Al momento de su ingreso al área de urgencias, un familiar solicitó atención médica; sin embargo, el personal de salud se encontraba atendiendo a otros pacientes en el área de hospitalización, dentro de la misma instalación.

De manera inmediata, el personal acudió al llamado en el área de urgencias, realizó la evaluación correspondiente y confirmó la ausencia de signos vitales, información que fue comunicada a los familiares conforme a los protocolos establecidos.

Como resultado de la investigación, el MINSA comprobó que el hospital contaba con el personal de salud correspondiente y que durante ese turno se brindó atención oportuna tanto en el área de urgencias como en hospitalización, en apego a los procedimientos y normativas vigentes.

"El Ministerio de Salud comprende la situación vivida por los familiares ante momentos de angustia como este y reafirma su compromiso de continuar brindando atención médica oportuna y humanizada, tanto en los servicios de urgencias como en las áreas de hospitalización, garantizando la atención integral de los pacientes y el bienestar de la población", dijo la entidad.