MOP adjudica B/.11.5 millones para rehabilitar 12 puentes en Panamá y San Miguelito

Con una inversión de B/.11.5 millones, el Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) adjudicó al consorcio Puentes Modulares el proyecto de diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de 12 puentes vehiculares, ubicados en los distritos de Panamá y San Miguelito.

El consorcio está conformado por las empresas Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holdings, y resultó seleccionado tras cumplir con todos los requisitos del pliego de cargos y obtener el mayor puntaje en el proceso de evaluación, de acuerdo con los criterios técnicos y administrativos establecidos.

Trabajos del MOP: Puentes con más de 25 años sin intervención estructural

Las obras adjudicadas corresponden, en su mayoría, a 11 puentes tipo Mabey, estructuras instaladas hace aproximadamente 25 años y que, durante ese período, no habían recibido mantenimientos estructurales profundos, a pesar de la alta carga vehicular que soportan diariamente.

Se trata de infraestructuras largamente esperadas por miles de conductores, debido a su importancia estratégica para la movilidad urbana en la capital y en San Miguelito.

Alcance de los trabajos

El proyecto contempla una intervención integral, que incluye:

Reforzamiento de bases estructurales

Reemplazo de piezas metálicas

Aplicación de pintura anticorrosiva

Reparación de accesorios y barandas

Mejoras en drenajes y señalización vial

Además, el contrato incluye un programa de mantenimiento preventivo y correctivo por un período de tres años, una vez concluidas las obras de rehabilitación.

Puentes que serán intervenidos

Las estructuras incluidas en el proyecto son:

Puente elevado vehicular de la DIJ

Puente elevado vehicular de la USMA

Puente elevado vehicular de Vía España (Cincuentenario y El Balboa)

(Cincuentenario y El Balboa) Puente elevado de Paraíso (San Miguelito)

(San Miguelito) Puente elevado vehicular de Villa Lucre

Puente elevado vehicular de Brisas del Golf 2

Puente elevado vehicular de Los Pueblos

Puente elevado vehicular de San Antonio

Puente elevado vehicular de Las Acacias

Puente elevado vehicular de la Asamblea Nacional

Puente elevado de la avenida Balboa y calle 3 de Noviembre

Puente elevado vehicular de la avenida Martín Sosa y Transístmica

Infraestructura y movilidad segura

De acuerdo con el MOP, estas estructuras son fundamentales para la circulación diaria en los distritos de Panamá y San Miguelito, por lo que su rehabilitación permitirá mejorar la seguridad vial, prolongar su vida útil y reducir riesgos para conductores y peatones.

La institución destacó que esta licitación se ejecutó bajo criterios de transparencia, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura vial del país y a una movilidad urbana más segura y eficiente.