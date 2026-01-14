MOP adjudica B/.11.5 millones para rehabilitar 12 puentes en Panamá y San Miguelito

Con una inversión de B/.11.5 millones, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó al consorcio Puentes Modulares el proyecto de diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de 12 puentes vehiculares, ubicados en los distritos de Panamá y San Miguelito.
Trabajos del MOP: Puentes con más de 25 años sin intervención estructural
Las obras adjudicadas corresponden, en su mayoría, a 11 puentes tipo Mabey, estructuras instaladas hace aproximadamente 25 años y que, durante ese período, no habían recibido mantenimientos estructurales profundos, a pesar de la alta carga vehicular que soportan diariamente.
Se trata de infraestructuras largamente esperadas por miles de conductores, debido a su importancia estratégica para la movilidad urbana en la capital y en San Miguelito.
Alcance de los trabajos
El proyecto contempla una intervención integral, que incluye:
- Reforzamiento de bases estructurales
- Reemplazo de piezas metálicas
- Aplicación de pintura anticorrosiva
- Reparación de accesorios y barandas
- Mejoras en drenajes y señalización vial
Además, el contrato incluye un programa de mantenimiento preventivo y correctivo por un período de tres años, una vez concluidas las obras de rehabilitación.
Puentes que serán intervenidos
Las estructuras incluidas en el proyecto son:
- Puente elevado vehicular de la DIJ
- Puente elevado vehicular de la USMA
- Puente elevado vehicular de Vía España (Cincuentenario y El Balboa)
- Puente elevado de Paraíso (San Miguelito)
- Puente elevado vehicular de Villa Lucre
- Puente elevado vehicular de Brisas del Golf 2
- Puente elevado vehicular de Los Pueblos
- Puente elevado vehicular de San Antonio
- Puente elevado vehicular de Las Acacias
- Puente elevado vehicular de la Asamblea Nacional
- Puente elevado de la avenida Balboa y calle 3 de Noviembre
- Puente elevado vehicular de la avenida Martín Sosa y Transístmica
Infraestructura y movilidad segura
De acuerdo con el MOP, estas estructuras son fundamentales para la circulación diaria en los distritos de Panamá y San Miguelito, por lo que su rehabilitación permitirá mejorar la seguridad vial, prolongar su vida útil y reducir riesgos para conductores y peatones.
La institución destacó que esta licitación se ejecutó bajo criterios de transparencia, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura vial del país y a una movilidad urbana más segura y eficiente.