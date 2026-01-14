Panamá Nacionales -  14 de enero de 2026 - 15:59

MOP adjudica B/.11.5 millones para rehabilitar 12 puentes en Panamá y San Miguelito

El MOP adjudicó B/.11.5 millones para rehabilitar y dar mantenimiento a 12 puentes vehiculares en Panamá y San Miguelito.

Noemí Ruíz
Con una inversión de B/.11.5 millones, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó al consorcio Puentes Modulares el proyecto de diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de 12 puentes vehiculares, ubicados en los distritos de Panamá y San Miguelito.

El consorcio está conformado por las empresas Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holdings, y resultó seleccionado tras cumplir con todos los requisitos del pliego de cargos y obtener el mayor puntaje en el proceso de evaluación, de acuerdo con los criterios técnicos y administrativos establecidos.

Trabajos del MOP: Puentes con más de 25 años sin intervención estructural

Las obras adjudicadas corresponden, en su mayoría, a 11 puentes tipo Mabey, estructuras instaladas hace aproximadamente 25 años y que, durante ese período, no habían recibido mantenimientos estructurales profundos, a pesar de la alta carga vehicular que soportan diariamente.

Se trata de infraestructuras largamente esperadas por miles de conductores, debido a su importancia estratégica para la movilidad urbana en la capital y en San Miguelito.

Alcance de los trabajos

El proyecto contempla una intervención integral, que incluye:

  • Reforzamiento de bases estructurales
  • Reemplazo de piezas metálicas
  • Aplicación de pintura anticorrosiva
  • Reparación de accesorios y barandas
  • Mejoras en drenajes y señalización vial

Además, el contrato incluye un programa de mantenimiento preventivo y correctivo por un período de tres años, una vez concluidas las obras de rehabilitación.

Puentes que serán intervenidos

Las estructuras incluidas en el proyecto son:

  • Puente elevado vehicular de la DIJ
  • Puente elevado vehicular de la USMA
  • Puente elevado vehicular de Vía España (Cincuentenario y El Balboa)
  • Puente elevado de Paraíso (San Miguelito)
  • Puente elevado vehicular de Villa Lucre
  • Puente elevado vehicular de Brisas del Golf 2
  • Puente elevado vehicular de Los Pueblos
  • Puente elevado vehicular de San Antonio
  • Puente elevado vehicular de Las Acacias
  • Puente elevado vehicular de la Asamblea Nacional
  • Puente elevado de la avenida Balboa y calle 3 de Noviembre
  • Puente elevado vehicular de la avenida Martín Sosa y Transístmica
Infraestructura y movilidad segura

De acuerdo con el MOP, estas estructuras son fundamentales para la circulación diaria en los distritos de Panamá y San Miguelito, por lo que su rehabilitación permitirá mejorar la seguridad vial, prolongar su vida útil y reducir riesgos para conductores y peatones.

La institución destacó que esta licitación se ejecutó bajo criterios de transparencia, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura vial del país y a una movilidad urbana más segura y eficiente.

