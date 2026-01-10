Panamá Nacionales -  10 de enero de 2026 - 10:06

¡Atentos! MOP realizará trabajos de mantenimiento en la Cinta Costera III desde el 13 de enero

Debido a estas labores, se efectuarán cierres parciales de carriles mientras el personal del MOP ejecuta los trabajos programados.

Ana Canto
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, del martes 13 al viernes 16 de enero, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., se estarán realizando trabajos de mantenimiento vial en la Cinta Costera III, con el objetivo de reemplazar la carpeta asfáltica.

La zona de intervención comprenderá el tramo marino desde el Mercado de Mariscos hasta el Estadio Maracaná, en ambos sentidos. Durante la ejecución de los trabajos de perfilado y colocación de asfalto, se inhabilitarán de manera temporal dos carriles a la vez.

Las labores se desarrollarán en coordinación con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional. Además, se contará con la señalización preventiva correspondiente y con personal destinado al control del tránsito vehicular.

