MOP construirá 50 puentes tipo zarzo en la comarca Ngäbe Buglé.

En un informe presentado al Consejo de Gabinete, el Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informó que se construirán 50 puentes tipo zarzo en las regiones de Kodri, Ñokribo y Nedrini, en la comarca Ngäbe Buglé.

El ministro José Luis Andrade, explicó que este proyecto tiene como objetivo garantizar el tránsito seguro de los residentes y, principalmente, de más de 17 mil estudiantes, quienes podrán asistir a clases en 48 centros educativos del área sin poner en riesgo sus vidas durante la temporada de lluvias.

Zarzos que se construirán en la comarca Ngäbe Buglé

Ñurum y Müna: 12 zarzos

Kankintú, Jirondai y Santa Catalina: 9 zarzos

Mironó, Besikó y Nole Duima: 29 zarzos

El inicio de estas obras, que generarán 500 empleos directos, está proyectado para este verano, en cumplimiento de una instrucción del presidente José Raúl Mulino con el fin de atender a comunidades vulnerables de la comarca y dar respuesta a una necesidad de familias que requieren pasos seguros durante todo el año.

Esta primera etapa de construcción contará con una inversión de B/. 18 millones y beneficiará de forma directa a 4,048 estudiantes de 14 escuelas en la región Kodri; 2,500 estudiantes de 9 centros educativos en Ñokribo; y 10,500 estudiantes de 20 planteles en la región Nedrini.

Además, se informó que durante el año 2025 se construyeron 15 zarzos en la comarca, los cuales se suman a los 50 nuevos puentes proyectados. Estas estructuras tendrán longitudes que oscilarán entre 25 y 110 metros, dependiendo del cauce de ríos y quebradas, algunos de ellos con fuertes corrientes.

La segunda fase del proyecto contempla la construcción de otros 50 puentes tipo zarzo, que beneficiarán a estudiantes de 57 escuelas adicionales.