MOP avanza en adjudicación del Corredor de las Playas y rehabilitación de la carretera Panamericana

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) se encuentra próximo a adjudicar dos megaproyectos viales que transformarán la conectividad entre Panamá Oeste y la provincia de Veraguas, con una inversión superior a los B/.600 millones y la generación de más de 2 mil empleos directos y 10 mil indirectos.

Se trata de la Ampliación del Corredor de las Playas, en el tramo Carretera Panamericana (CPA) El Espino–Sajalices y la Variante de Campana, así como de la Rehabilitación de la Carretera Panamericana Oeste, desde Loma Campana hasta Santiago de Veraguas, este último bajo la modalidad de Asociación Público–Privada (APP).

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que venció el plazo para la presentación de reclamos en ambas licitaciones sin que se registraran objeciones, por lo que el proceso se encuentra listo para su adjudicación y el inicio de los trabajos.

Ampliación del Corredor de las Playas

image

Con un precio de referencia de B/.250 millones, el proyecto de ampliación del Corredor de las Playas busca mejorar la conectividad y reducir la congestión vehicular en una de las zonas de mayor crecimiento urbano y turístico del país.

Dos empresas participan en la licitación por Mejor Valor:

Consorcio I & C Panamá, conformado por Constructora Urbana, S.A. (CUSA) e ININCO, S.A., con una oferta de B/.265,313,000.

Constructora MECO, S.A., con una propuesta de B/.228,451,693.

La obra contempla la intervención de unos 20 kilómetros de carretera, incluyendo la ampliación de cuatro a seis carriles del Corredor de las Playas, desde El Espino hasta Sajalices.

También incorpora la Variante de Campana, una solución de ingeniería mayor mediante un viaducto, que permitirá un descenso más seguro y la conexión con un intercambiador en Sajalices, punto donde culmina el proyecto.

"La construcción del Corredor de las Playas y la Variante de Campana tomará aproximadamente dos años y medio y se estima su entrega en 2028. Para ello se establecerá una oficina técnica similar a la del Cuarto Puente sobre el Canal", indicó el ministro Andrade.

APP para la Carretera Panamericana Oeste

El segundo proyecto corresponde a la rehabilitación de la Carretera Panamericana Oeste, tramo Loma Campana–Santiago de Veraguas, considerada la segunda licitación bajo el modelo APP en Panamá, con un valor de referencia de B/.359.4 millones.

Tres consorcios presentaron ofertas:

Consorcio Autopista Panamericana Oeste: B/.314,371,846

Consorcio APP Vías del Istmo: B/.312,340,462

Consorcio APP La Chorrera–Santiago: B/.348,702,904.77

El proyecto contempla la rehabilitación de 192 kilómetros de carretera, beneficiando directamente a más de 282 mil residentes, además de mejorar la seguridad vial y los tiempos de traslado entre el centro y occidente del país.

Inversión pública en 2026

El ministro Andrade destacó que el MOP liderará la inversión pública en 2026, con más de B/.1,220 millones destinados a 35 proyectos viales a nivel nacional, los cuales generarán alrededor de 10 mil empleos directos y 30 mil indirectos, sin incluir este proyecto APP.