Panamá Nacionales -  14 de enero de 2026 - 09:31

Atención estudiantes: IFARHU cerrará el registro del Concurso General de Becas 2026 en esta fecha

El IFARHU cerrará el registro del Concurso General de Becas 2026 y escoger a los preseleccionados. Conozca requisitos, quiénes pueden aplicar y detalles clave.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó que el registro para aplicar al Concurso General de Becas 2026 permanecerá abierto hasta el viernes 23 de enero, dirigido a estudiantes distinguidos de distintos niveles educativos en Panamá.

El Concurso General de Becas 2026, también conocido como Concurso de Becas Nacionales para Estudiantes Distinguidos, está destinado a estudiantes de primaria, premedia y media, así como a jóvenes que cursen licenciaturas, maestrías y doctorados en universidades oficiales de la República de Panamá.

IFARHU anuncia cierre del registro del Concurso General de Becas 2026

Según las disposiciones generales del IFARHU, podrán participar:

  • Panameños o extranjeros con más de 10 años de residencia en el país, debidamente comprobada mediante certificación del Servicio Nacional de Migración.
  • Estudiantes que acepten que el concurso se rija por las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.
  • Estudiantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos, según su nivel educativo.

Requisitos académicos

El IFARHU detalló los siguientes promedios e índices académicos mínimos:

  • Primaria, premedia y media: promedio final mínimo de 4.50 en escala de 5.00.
  • Inicio de carrera universitaria: promedio final mínimo de 4.50 en escala de 5.00 y estar matriculado para el primer semestre 2026.
  • Continuidad de carrera universitaria: índice académico mínimo de 2.00.
  • Maestría y doctorado: índice académico mínimo de 2.00 a nivel de licenciatura.

Condiciones posteriores a la adjudicación

Los estudiantes seleccionados deberán mantener:

  • Educación primaria, premedia y media: promedio final mínimo de 4.2 en escala de 5.0.
  • Licenciatura, maestría y doctorado: índice académico mínimo de 2.0 en escala de 3.0 al finalizar cada año académico.

El IFARHU advirtió que cualquier información falsa o alteración de documentos será causal de descalificación o cancelación inmediata de la beca, incluso si ya ha sido otorgada.

Otras disposiciones importantes

  • Todos los aspirantes estarán sujetos a un proceso de preselección.
  • En el caso de menores de edad, el representante legal debe completar el formulario en línea.
  • Pueden participar estudiantes beneficiarios del PASE-U, siempre que no tengan becas vigentes.
  • Los estudiantes que culminen un nivel educativo deberán postularse nuevamente en el siguiente concurso.
  • Quienes avancen de primaria a premedia o de premedia a media deberán concursar nuevamente, si cumplen los requisitos.

Orientación y contacto

Para consultas adicionales, el IFARHU mantiene habilitados los siguientes canales de atención:

Las preguntas frecuentes y el Reglamento de Becas del IFARHU están disponibles en el sitio web oficial de la institución.

