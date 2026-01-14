Atención estudiantes: IFARHU cerrará el registro del Concurso General de Becas 2026 en esta fecha

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) recordó que el registro para aplicar al Concurso General de Becas 2026 permanecerá abierto hasta el viernes 23 de enero, dirigido a estudiantes distinguidos de distintos niveles educativos en Panamá.

El Concurso General de Becas 2026, también conocido como Concurso de Becas Nacionales para Estudiantes Distinguidos, está destinado a estudiantes de primaria, premedia y media, así como a jóvenes que cursen licenciaturas, maestrías y doctorados en universidades oficiales de la República de Panamá.

IFARHU anuncia cierre del registro del Concurso General de Becas 2026

Según las disposiciones generales del IFARHU, podrán participar:

Panameños o extranjeros con más de 10 años de residencia en el país, debidamente comprobada mediante certificación del Servicio Nacional de Migración.

Estudiantes que acepten que el concurso se rija por las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.

Estudiantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos, según su nivel educativo.

Requisitos académicos

El IFARHU detalló los siguientes promedios e índices académicos mínimos:

Primaria, premedia y media: promedio final mínimo de 4.50 en escala de 5.00.

promedio final mínimo de en escala de 5.00. Inicio de carrera universitaria: promedio final mínimo de 4.50 en escala de 5.00 y estar matriculado para el primer semestre 2026 .

promedio final mínimo de en escala de 5.00 y estar . Continuidad de carrera universitaria: índice académico mínimo de 2.00 .

índice académico mínimo de . Maestría y doctorado: índice académico mínimo de 2.00 a nivel de licenciatura.

Condiciones posteriores a la adjudicación

Los estudiantes seleccionados deberán mantener:

Educación primaria, premedia y media: promedio final mínimo de 4.2 en escala de 5.0.

promedio final mínimo de en escala de 5.0. Licenciatura, maestría y doctorado: índice académico mínimo de 2.0 en escala de 3.0 al finalizar cada año académico.

El IFARHU advirtió que cualquier información falsa o alteración de documentos será causal de descalificación o cancelación inmediata de la beca, incluso si ya ha sido otorgada.

Otras disposiciones importantes

Todos los aspirantes estarán sujetos a un proceso de preselección.

En el caso de menores de edad, el representante legal debe completar el formulario en línea.

Pueden participar estudiantes beneficiarios del PASE-U, siempre que no tengan becas vigentes.

Los estudiantes que culminen un nivel educativo deberán postularse nuevamente en el siguiente concurso.

Quienes avancen de primaria a premedia o de premedia a media deberán concursar nuevamente, si cumplen los requisitos.

Orientación y contacto

Para consultas adicionales, el IFARHU mantiene habilitados los siguientes canales de atención:

Las preguntas frecuentes y el Reglamento de Becas del IFARHU están disponibles en el sitio web oficial de la institución.