Atención estudiantes: IFARHU cerrará el registro del Concurso General de Becas 2026 en esta fecha

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó que el registro para aplicar al Concurso General de Becas 2026 permanecerá abierto hasta el viernes 23 de enero, dirigido a estudiantes distinguidos de distintos niveles educativos en Panamá.
El Concurso General de Becas 2026, también conocido como Concurso de Becas Nacionales para Estudiantes Distinguidos, está destinado a estudiantes de primaria, premedia y media, así como a jóvenes que cursen licenciaturas, maestrías y doctorados en universidades oficiales de la República de Panamá.
IFARHU anuncia cierre del registro del Concurso General de Becas 2026
Según las disposiciones generales del IFARHU, podrán participar:
- Panameños o extranjeros con más de 10 años de residencia en el país, debidamente comprobada mediante certificación del Servicio Nacional de Migración.
- Estudiantes que acepten que el concurso se rija por las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.
- Estudiantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos, según su nivel educativo.
Requisitos académicos
El IFARHU detalló los siguientes promedios e índices académicos mínimos:
- Primaria, premedia y media: promedio final mínimo de 4.50 en escala de 5.00.
- Inicio de carrera universitaria: promedio final mínimo de 4.50 en escala de 5.00 y estar matriculado para el primer semestre 2026.
- Continuidad de carrera universitaria: índice académico mínimo de 2.00.
- Maestría y doctorado: índice académico mínimo de 2.00 a nivel de licenciatura.
Condiciones posteriores a la adjudicación
Los estudiantes seleccionados deberán mantener:
- Educación primaria, premedia y media: promedio final mínimo de 4.2 en escala de 5.0.
- Licenciatura, maestría y doctorado: índice académico mínimo de 2.0 en escala de 3.0 al finalizar cada año académico.
El IFARHU advirtió que cualquier información falsa o alteración de documentos será causal de descalificación o cancelación inmediata de la beca, incluso si ya ha sido otorgada.
Otras disposiciones importantes
- Todos los aspirantes estarán sujetos a un proceso de preselección.
- En el caso de menores de edad, el representante legal debe completar el formulario en línea.
- Pueden participar estudiantes beneficiarios del PASE-U, siempre que no tengan becas vigentes.
- Los estudiantes que culminen un nivel educativo deberán postularse nuevamente en el siguiente concurso.
- Quienes avancen de primaria a premedia o de premedia a media deberán concursar nuevamente, si cumplen los requisitos.
Orientación y contacto
Para consultas adicionales, el IFARHU mantiene habilitados los siguientes canales de atención:
- Correo: [email protected]
- Teléfonos: 502-4769 / 502-4770 / 502-4771 / 502-4772
Las preguntas frecuentes y el Reglamento de Becas del IFARHU están disponibles en el sitio web oficial de la institución.