Investigan fraude en la CSS: investigación detecta pensiones irregulares con un impacto de 10 millones

El lunes 12 de enero, el director general de la Caja de Seguro Social ( CSS ), Dino Mon, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público tras confirmarse la existencia de un esquema fraudulento relacionado con la alteración irregular de registros informáticos y la asignación indebida de cuotas obrero-patronales.

De acuerdo con la investigación interna de la institución, hasta el momento se ha detectado la aprobación de 52 pensiones irregulares, lo que representa un impacto económico estimado superior a los B/.10 millones.

Jubilados y pensionados irregulares en la CSS Director de la CSS, Dino Mon. @CSS

Mon detalló que, como resultado de estas manipulaciones sistemáticas en los sistemas informáticos de la CSS, entre B/.3 y B/.4 millones ya han sido desembolsados en concepto de pensiones durante administraciones anteriores.

"Los descubrimientos no corresponden a errores administrativos aislados, sino que evidencian un patrón organizado de fraude, presuntamente ejecutado en colusión con funcionarios de la institución y terceros, mediante la creación de supuestas relaciones laborales inexistentes, incluso utilizando datos de personas fallecidas, con el objetivo de generar derechos pensionarios ilegítimos", afirma la CSS. "Los descubrimientos no corresponden a errores administrativos aislados, sino que evidencian un patrón organizado de fraude, presuntamente ejecutado en colusión con funcionarios de la institución y terceros, mediante la creación de supuestas relaciones laborales inexistentes, incluso utilizando datos de personas fallecidas, con el objetivo de generar derechos pensionarios ilegítimos", afirma la CSS.

Denuncia por la CSS contempla varios delitos económicos

La denuncia presentada ante el Ministerio Público contempla la posible comisión de delitos contra el orden económico, la seguridad informática, peculado, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos, entre otros que puedan determinarse durante el proceso investigativo.

hospitaldesoná La CSS solicitó formalmente la realización de peritajes informáticos forenses. CSS

La institución solicitó formalmente la realización de peritajes informáticos forenses, la investigación de funcionarios actuales y anteriores, así como de terceros beneficiados, además de la adopción de medidas urgentes para resguardar la evidencia digital y documental.

Finalmente, la CSS señaló que existieron alertas en administraciones pasadas sobre este tipo de irregularidades, las cuales no fueron atendidas oportunamente, permitiendo la continuidad de estas prácticas.