Panamá Nacionales -  14 de enero de 2026 - 12:02

IMA convoca a empresas agroindustriales para la venta de carnes, pollo y leche en tiendas

El IMA invita a empresas del sector cárnico y lácteo a una reunión de coordinación para la implementación del programa Proteínas Panameñas.

IMA convoca a empresas agroindustriales

IMA convoca a empresas agroindustriales

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) extendió una invitación a las empresas agroindustriales del país dedicadas a la producción y procesamiento de lácteos, pollo, carne de res, carne de cerdo y sus derivados, a participar en una reunión de coordinación institucional.

El encuentro tiene como objetivo establecer las bases de colaboración para la implementación del programa “Proteínas Panameñas”, una iniciativa orientada a fortalecer la producción nacional y la articulación con el sector agroindustrial.

IMA invita a empresas del sector cárnico y lácteo a una reunión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2011438803295363422?s=20&partner=&hide_thread=false

Detalles del encuentro:

  • Fecha: Miércoles, 21 de enero de 2026
  • Dirigido a: Representantes del sector agroindustrial de productos cárnicos

Las empresas interesadas en participar deberán confirmar su asistencia y solicitar información detallada sobre la hora y el lugar del encuentro enviando un correo electrónico a la dirección: [email protected].

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias en Panamá para el miércoles 14 y jueves 15 de enero

Consumidores de San Miguelito aprovechan la primera agroferia del 2026

IMA anuncia horarios y tiendas abiertas de la Tienda del Pueblo este 2026

Recomendadas

Más Noticias