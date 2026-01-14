IMA convoca a empresas agroindustriales para la venta de carnes, pollo y leche en tiendas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) extendió una invitación a las empresas agroindustriales del país dedicadas a la producción y procesamiento de lácteos, pollo, carne de res, carne de cerdo y sus derivados, a participar en una reunión de coordinación institucional.
El encuentro tiene como objetivo establecer las bases de colaboración para la implementación del programa “Proteínas Panameñas”, una iniciativa orientada a fortalecer la producción nacional y la articulación con el sector agroindustrial.
IMA invita a empresas del sector cárnico y lácteo a una reunión
Detalles del encuentro:
- Fecha: Miércoles, 21 de enero de 2026
- Dirigido a: Representantes del sector agroindustrial de productos cárnicos
Las empresas interesadas en participar deberán confirmar su asistencia y solicitar información detallada sobre la hora y el lugar del encuentro enviando un correo electrónico a la dirección: [email protected].